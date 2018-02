Cleo Pires mostra romantismo e ousadia em um só look

Cleo Pires, poderosa, quis ficar à vontade no Carnaval e espalhar o amor. A atriz esteve no camarote da Itaipava, no Rio de Janeiro, durante o desfile das escolas de samba, com um look que reflete a personalidade dela: abadá customizado com um coração rasgado na frente e adesivo nos seios.

Ela mesma postou o visual e esbanjou: “Vocês queriam lacração, babys?”.

No camarote, Cleo encontrou Pabllo Vittar, que se apresentou entre um desfile e outro das escolas na Sapucaí.