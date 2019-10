Cleo revela que tinha medo e vergonha de sair depois de ganhar 20 kg

No último domingo (6), Cleo participou do ‘Fantástico’ e deu uma entrevista importante sobre a dor de sempre ter um comentário maldoso nas redes sociais sobre ela ter engordado 20 kg em decorrência da compulsão alimentar.

A jornalista Ana Carolin Raimundi perguntou para a atriz quando que ela percebeu que estava sendo alvo de body shaming (vergonha do corpo, em português) – ataques sobre a forma corporal ou qualquer outro quesito físico da pessoa. “Comecei a ver algumas coisas muito sacanas. Que eu tinha feito tanta plástica, que eu estava deformada. Eu já falei abertamente que eu fiz uma plástica no nariz e foi a única coisa que eu fiz, e fiz preenchimento na olheira anos atrás. E é isso. Não tem porque eu mentir”.

Cleo também explicou que, além das especulações dos internautas sobre plásticas escondidas, outros começaram a usar o termo ‘gordo’ de forma pejorativa para tentar ofendê-la.

“[Eu também ouvia] que eu tinha ganhado peso. Que meu rosto estava diferente. E eu achava que eram 10 kg, mas eu estava com 20 kg a mais. Obviamente você vai mudar e, gente, qual é o problema? Não é normal ser pressionada, julgada dessa forma por causa da sua aparência, de estética”.

Mesmo com o depoimento cheio de consciência, a atriz deixou transparecer como é lidar com a corrente desesperadora de comentários maldosos: “Dói, né? Não estou imune a esse tipo de coisa. Não conheço alguém que não se importa quando tem uma enxurrada de gente falando sobre você, dando opinião sobre a sua vida, sem nenhum saber quem você é de verdade. E tudo bem você ficar mal, faz parte do processo. Da vida”.

A questão ficou tão delicada que a atriz começou a se privar de viver situações normais por medo de receber algum ataque. “Eu me lembro de ter momentos em que eu morria de vergonha de aparecer nos lugares, medo de sair, porque parecia que eu estava fazendo um mal… E aí você fica mais compulsiva ainda, come mais ainda, entra em um rolo compressor de perda de controle mínimo das suas emoções, das suas atitudes, parece um pesadelo. Não é justo sentir vergonha, sabe? Não é certo!”

Com a consciência de que a autoprivação estava além dos limites aceitáveis, Cleo pontuou que está tratando a compulsão alimentar com acompanhamento psicológico e fez o mesmo com a bulimia. Além do conhecimento popular sobre episódios bulímicos (forçar o vômito), atriz também contou que usou remédios inibidores de apetite para emagrecer, porém eles desencadearam depressão e paranoia.

Cleo ainda foi muito sincera e desabafou sobre não estar feliz com o próprio corpo. “Eu nunca estou. Tem que estar o tempo todo estar satisfeita com tudo? A vida é imperfeita”.