Na festa Arrasta-Pé do ‘Big Brother Brasil‘ a relação entre Breno e Ana Clara parecia quando tentamos juntar dois ímãs iguais: ficaram se repelindo o tempo todo. Eles até dançaram juntos em um momento da festa, mas não rolou o esperado beijo.

Antes de dançar coladinho com a sister, Breno havia explicado aos amigos que não iria se aproximar de Ana Clara porque tem muita coisa envolvida. Além de contar com a presença do “sogrão” dentro do confinamento, Breno também havia afirmado que acha sem necessidade se aproximar de alguma mulher na casa.

Bem, preciso nem falar que Breno deixou todo esse papinho de lado e trocou beijos bem quentes com Ana Clara no Quarto Submarino. Com o brother deitado, Ana Clara veio por cima e ficaram se beijando com bastante intensidade.

Mas Ana Clara frustou quem esperava cenas de edredom no ‘BBB18’: depois de pegar um pouco o bonitão, ela se levantou e foi embora dormir em seu quarto. Rolou até um “tchau”. Depois do beijo interrompido, Kaysar ficou rindo com Breno da situação.