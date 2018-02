Climão entre Zeca Pagodinho e Doria rende memes imediatos

Zeca Pagodinho e o prefeito de São Paulo João Doria protagonizaram um senhor climão no camarote Bar Brahma do Anhembi, na madrugada de domingo (11). Os dois estavam lá para a segunda noite de desfiles das escolas de samba de São Paulo. Foi quando o prefeito quis tirar uma foto ao lado de Zeca, que recusou imediatamente.

De acordo com a assessoria do cantor, ele não aceitou porque não gosta de ter sua imagem vinculada a nenhum político, qualquer que seja o partido. Assessores de Doria argumentaram com Zeca, que acabou aceitando posar com ele com a condição de que o ex-jogador Amaral, que também estava no camarote, aparecesse junto.

A foto foi feita e Doria conversou com Zeca. Tudo foi registrado por fotógrafos e as imagens imediatamente viraram memes na internet. Confira!

Eu sou o Zeca Pagodinho, o Carnaval é o João Dória pic.twitter.com/GqKgN1Bb86 — Douglas Ramone (@DglsRamone) February 11, 2018

Doria encontra Zeca Pagodinho no meio da folia e diz "Já pagou seus impostos ?" pic.twitter.com/364GDVef74 — Thiago Sabbah (@thiagosabbah) February 11, 2018

Zeca Pagodinho com Doria tá tão espontâneo quanto Godinez com Seu Madruga pic.twitter.com/pbT8SmEVOR — Paulo Pacheco (@ppacheco1) February 11, 2018

Dória exibe seu novo boneco em forma de Zeca pagodinho ao público e diz estar muito feliz com ele pic.twitter.com/qvTU6QObPO — ⓜⓐⓣⓔⓤⓢ 🦁 (@Mateus_sem_TH) February 11, 2018

Dória pro Zeca Pagodinho:

– Agora você vai finalmente me explicar quem era o tal DonDon que jogava no Andaraí… pic.twitter.com/DhDWIV3xen — Sidney Andreato (@Sidney_Andreato) February 11, 2018

Dória pro Zeca Pagodinho:

– Experimenta! Experimenta! Experimenta! pic.twitter.com/6OthjJt4Qk — Sidney Andreato (@Sidney_Andreato) February 11, 2018

Eu sou só o Zeca Pagodinho nas festas Abraço nos parentes/Abraço nozamigos pic.twitter.com/kmxaskhUpd — Mulher Encalhada (@kellyveronikaf1) February 11, 2018

Eu sou só o Zeca Pagodinho quando to sem internet e tenho que me socializar com as pessoas…#DomingoDetremuraSDV pic.twitter.com/X5xb1bZd6P — Isaac Nervoso (@IsaacNervoso) February 11, 2018