Novo clipe do Linkin Park para Chester Bennington é de chorar

A banda Linkin Park divulgou o clipe do tributo gravado em 27 de outubro para Chester Bennington, vocalista e compositor da banda, que cometeu suicídio em 20 de julho deste ano. Os integrantes do grupo convidaram várias celebridades do mundo da música para homenagear o cantor.

O show aconteceu no Hollywood Bowl, em Los Angeles, teve como convidados Oliver Sykes do Bring me the Horizon, M. Shadows e Synyster Gates do Avenged Sevenfold, e os grupos System of a Down e Blink -182, que cantaram as músicas mais famosas do compositor.

“O que nos faz passar por tudo isso, é que temos uns aos outros. Eu sou muito agradecido por isso. Muito Obrigado”, disse Mike Shinoda, guitarrista do Linkin Park, em conversa com o público que levanta bandeiras de vários países e canta todas as músicas tocadas durante o show.

Leia também: Primeira performance de Selena após o transplante foi de arrepiar.

Em um discurso emocionado, Talinda Ann Bentley, esposa de Chester, termina lembrando que “está na hora de reconhecer que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física.” Ela também agradece os fãs pelo apoio: “Vocês me me ajudaram. Vocês ajudaram nossos filhos. De memoriais ao redor do mundo ao apoio diário à nossa família no Twitter, e espalhando amor com a hashtags #MakeChesterproud e #fuckdepression.”

O concerto chamado de “Linkin Park And Friends Celebrate Life In Honor Of Chester Bennington”, algo como “Linkin Park e Amigos Celebram a Vida em Homenagem a Chester Bennington”, terá todo dinheiro arrecadado transformado em doação para o programa One more Light Fund, em memória a Benninton, da organização fundada pela banda Music for Life, que presta socorro às vítimas de catástrofes naturais.