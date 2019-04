Se você está lendo essa matéria no meio da tarde de sexta-feira (05), saiba que a última prova de resistência do BBB19 não acabou… pelo contrário. Levou quase 12 horas para que Rízia abandonasse a prova, e recentemente Hariany também largou a disputa, mas o negócio parece distante de uma conclusão.

Os brothers estão presos a um automóvel de uma marca patrocinadora, e a cada intervalo de tempo eles são atacados por uma fúria da natureza feita dentro dos Estúdios Globo: às vezes chove, às vezes eles ganham uma chuva de lama, algumas vezes aparece um vendaval e, por fim, tem também a opção de serem atingidos por uma luz que aumenta a temperatura. Alan, Paula, Gabriela e Carolina encaram esse desafio com a esperança de conquistar uma liderança e o carro, mas essa força de vontade pode prejudicar a própria programação do reality.

Ontem (04) Tiago Leifert explicou para o público como seria a dinâmica dessa semana final de confinamento, e para esta sexta-feira está agendada uma formação de paredão duplo, com votos da casa e um voto do líder. No entanto, a prova de resistência parece seguir por mais tempo que o planejado, e pode até mesmo atrapalhar a formação agendada para hoje. Afinal, se o líder não for decidido até o horário do programa, não há como realizar uma votação, não é mesmo?

Não é a primeira vez que o desenrolar de uma prova de resistência atrapalhou o BBB. Ano passado, Ana Clara e Kaysar ficaram nada menos que dois dias inteiros numa prova de resistência, que só acabou por recomendações médicas da produção. Como o negócio durou mais do que o previsto, as atividades da casa foram todas atrasadas.