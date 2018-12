Com dores, Fogaça é substituído na semifinal do ‘MasterChef Profissionais’

Não foi dessa vez. Após uma trajetória ótima durante todo o ‘MasterChef Profissionais‘, a chef Heaven foi eliminada na semifinal do programa, exibido ontem (04) pela Band. Era a última participante mulher que havia restado na competição culinária para chefs profissionais.

A primeira prova do reality, realizada pelos três semifinalistas, era toda a respeito de valorizar a cebola no prato. Normalmente tratada como acompanhamento ou tempero, dessa vez a cebola deveria ser a estrela e brilhar por si só. A decisão do vencedor foi tão complicada que os três jurados, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, precisaram discutir até sair a decisão da vitória de Rafael.

Ao final da primeira prova, o reality show teve uma reviravolta inesperada: Henrique Fogaça começou a sentir fortes dores renais e foi para o hospital. Para não prejudicar os participantes, a produção do programa convidou Rodrigo Oliveira, chef do restaurante Mocotó, para ocupar o lugar do jurado durante aquele episódio.

A prova final envolvia preparar um cordeiro para os chefs, e foi aí que o barraco desabou para Heaven. Embora o ponto de sua carne tenha ficado impecável, Willian se deu ainda melhor graças ao seu purê com cominho.

Dessa forma, a final do ‘MasterChef Profissionais’, assim como no ano passado, será totalmente masculina. Willian e Rafael se enfrentarão com o tradicional duelo decisivo do reality: eles terão de criar um menu completo que será julgado pelos chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.