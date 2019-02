Enquanto edições anteriores do BBB havia uma exterminação em massa das mulheres, no BBB19 os homens são uma minoria na competição. Além de Fábio (eliminado antes do confinamento) e Vanderson (retirado do reality para depor na Justiça), quatro homens já foram eliminados da disputa. E com essa falta de participantes masculinos, o pessoal da casa já se pergunta se haverá algum casal.

Em uma conversa realizada na casa nessa tarde, os brothers relembraram que os dois casais da edição estão separados: Alan ficou no confinamento enquanto sua querida Hana foi eliminada, e Isabella rompeu com Maycon ainda durante o programa. E repararam que, dos três homens da casa, dois são comprometidos e o outro não demonstra qualquer interesse em relações no reality. Como faz para formar casal agora?

Paula aproveitou a constatação para sugerir a possibilidade de um romance lésbico na casa. Ao ouvir a brincadeira de Paula, Isabella concordou com a teoria, afinal é a única forma de sair um casal a essa altura do campeonato.

Embora isso seja bem difícil de acontecer, as redes sociais shippam duas das sisters da casa. Gabriela, que é lésbica, tem uma torcida enorme aqui fora para que consiga engatar um romance com Carolina Peixinho. Infelizmente (para os fãs), esse casal continua altamente improvável.