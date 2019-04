O anúncio da gravidez do casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert foi feito nesta quarta à noite (3) pelas redes sociais dele e dela.

Os dois postaram uma foto fofíssima, que já mostra uma barriguinha de Fernanda e o papai fazendo graça imitando a mamãe. As legendas eram “Grávidos e felizes”, no Instagram dela, e “Família crescendo”, no dele.

Juntos desde 2002, Fernanda e Rodrigo esperam o terceiro filho.

Os gêmeos João e Francisco completam 11 anos neste mês. Vai ter muita comemoração!