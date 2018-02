Considerado o principal articulador de votos desse ‘BBB‘, Diego está sentindo a água bater no umbigo depois de sofrer várias baixas em sua lista de parceiros. Mas não pense que uma eventual minoria de votos vai fazer ele parar de criar planos.

Diego passou parte da madrugada conversando com Caruso, Viegas e Wagner a respeito de possibilidades de voto. Como eles sabem que a família Lima vai colocar um deles na berlinda, o grupo dos homens pensou em nomes para votar em conjunto. Jéssica foi logo descartada e eles chegaram no velho e tradicional plano de indicar Mahmoud mesmo ao paredão.

Mas o plano de Diego vai além. Ele teve uma ideia interessante: no caso de paredão triplo, o cabeça do Trio Mandinga acha interessante ir dois deles contra o indicado por eles. Dessa forma, as duas torcidas podem se unir para eliminar a outra pessoa, no caso o Mahmoud.

Depois da ideia, Diego continua andando pelos grupos e tentando angariar votos para seu plano. Ele chegou a conversar com Lucas e Jéssica, mas o dono de churrascaria acredita que ele será indicado pela família Lima, e não Diego.