Com nova eliminação, ‘MasterChef – A Revanche” fica com apenas uma mulher

O ‘MasterChef: A Revanche‘ da Band segue trazendo uma das mais baixas participações femininas na história do reality show. Enquanto em outras temporadas havia um número igual de homens e mulheres, por motivos “estratégicos” começamos com apenas três mulheres e, pra piorar, no episódio desta terça-feira (6) ainda rolou a eliminação da segunda participante da temporada. Está difícil para o time das mulheres na competição gastronômica!

O motivo para a baixa quantidade de mulheres no elenco, ainda mais se levarmos em conta que a maioria dos vencedores do ‘MasterChef Brasil‘ seja do sexo feminino, é a ideia dos duelos para a definição do casting. Dez mulheres e dez homens foram chamados para compor o elenco, mas os 10 que seguiriam na competição foram definidos por duelos (não necessariamente justos). Percebe-se na formação dos duelos que os homens tentaram se proteger e as mulheres competiram contra elas mesmas, formando uma temporada com apenas 3 pessoas do sexo feminino: Vanessa, Sabrina e Katleen.

Uma semana após o episódio de eliminação de Vanessa, Sabrina foi a participante a se despedir da cozinha do ‘MasterChef’. Isso após uma série de desempenhos medianos e de nervosismos que lhe levaram a realizar pratos fracos. Sabrina foi mal na prova em grupo, que envolvia fazer receitas com café para famílias de imigrantes, mas não chegou a ser eleita a pior da prova (como aconteceu com o Fábio). No entanto, Sabrina se enrolou na “prova do salvamento”: sua massa vegetariana, que precisava ficar pronta em 30 minutos, decepcionou os chefs, que preferiram salvar Katleen e Victor.

O duelo final valendo uma vaga na cozinha ficou entre Sabrina e Fábio, e eles precisaram fazer dois pratos com mel para garantir a participação no reality. Foi aí que Sabrina cometeu um erro terrível: havia uma instrução para que não fizesse salada, mas a competidora ignorou/esqueceu disso. Somada à pequena rebeldia, o prato de Fábio foi considerado mais criativo e assim Sabrina foi eliminada.

–

A competição do ‘MasterChef: A Revanche’ segue agora com apenas Katleen representando as mulheres no reality show, e terá que se desdobrar para enfrentar os outros seis homens da disputa. Poderia ter rolado uma divisão melhor ali no começo, não?