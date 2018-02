Mais uma terça-feira e com ela uma eliminação. No ‘Big Brother Brasil” de hoje (06) rolou um dos paredões mais disputados da temporada, e quem acabou saindo foi Jaqueline. Confira como que foi o programa desta noite:

O ‘BBB’ começou como sempre, apresentando cada um dos três emparedados. O ritual seguiu com a apresentação das famílias e uma exibição das últimas horas da casa (principalmente da briga entre Jaqueline e Mahmoud), com direito a vídeo explicativo com todo o background da treta. No VT, Diego, Ana Paula e Patrícia foi chamado de Trio Mandinga e responsável pela articulação do barraco. As pragas de Ana Paula ganharam todo um efeito especial…

Ao final da exibição da briga, Tiago Leifert atiçou a plateia e exibiu o vídeo de Jaqueline prometendo o anjo para Mahmoud. A família de Jaqueline ficou meio desolada com o vídeo:

Encerrem essa edição AGORA porque ela valeu toda a pena por causa da cara da família da Jaqueline. #BBB18 pic.twitter.com/Ti6BGWfWI5 — João Paulo (@jupabelmok) February 7, 2018

Terminados os tradicionais VTs de terça-feira, o apresentador encerrou a votação e abriu comunicação com os brothers para contar o resultado. Com um discurso bem mais simples que os do Bial, Leifert alertou que os participantes devem ficar longe do paredão, mas também contou que não dá pra ganhar por W.O. Após avisar que foram 22 milhões de votos (um número alto para as mudanças de votação), Leifert liberou Gleici avisando que ela ficou em terceiro lugar.

Com apenas Mahmoud e Jaqueline no páreo, apenas Diego arriscou apostar num eliminado. Mas ele errou no palpite, pois com 65,25% dos votos Jaqueline estava fora do ‘Big Brother Brasil’. Do lado de fora, Jaqueline se mostrou surpresa com a eliminação e disse que foi ela mesma. Tiago Leifert ainda contou à sister que ela havia prometido sim o anjo para Mahmoud, mas Jaqueline não lembrou da conversa.