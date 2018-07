Com prato (quase) perfeito, participante é eliminado do MasterChef Brasil

Parece que estamos há muito tempo acompanhando essa temporada do ‘MasterChef Brasil‘… mas se pensar bem é isso mesmo! E após muitos e muitos meses de disputas com cozinheiros amadores errando o ponto da carne e Ana Paula Padrão realizando contagens regressivas tensas, o reality culinário mais amado do Brasil (finalmente) entrou na reta final. Se você perdeu o programa por sono ou por ter preferido o ‘The Voice Brasil‘, por sorte estamos aqui para contar tudo o que rolou nessas quartas de final do ‘MasterChef Brasil’. Vamos começar o resumo após o GIF animado da Ana Paula Padrão desesperada!

Comidinhas e vinhos

A última prova em grupo da temporada, como era de se esperar, estava especialmente complicada. Todos os quatro participantes foram levados ao Rio Grande do Sul para um desafio misturando pratos requintados e harmonização de vinho. Isso mesmo, além de cozinhar iguarias para agradar ao paladar dos jurados, eles ainda precisaram combinar os sabores da comida com vinhos selecionados pela produção. Para piorar (afinal sempre dá pra dificultar mais), o julgamento não seria feito apenas por nossos três chefs do coração, mas também pela família responsável por uma das mais respeitáveis marcas de vinhos e espumantes do Brasil. Se isso não é responsabilidade, não sei o que é!

Por ter vencido o programa anterior, Maria Antônia foi a responsável por selecionar os integrantes duas duplas. E no melhor estilo ‘Xou da Xuxa‘, a participante formou uma disputa entre meninos e meninas: ela ficou com Eliane no time azul enquanto a dupla vermelha teve Hugo e Thiago como integrantes. Curiosamente, a participante mais desejada por todos os envolvidos era… a própria Maria Antônia, afinal ela era sommelier e entenderia bem de harmonização.

A primeira etapa da prova foi apresentar a proposta de três pratos para os chefs jurados do programa… e já começou bem tenso. Enquanto Paola Carosella foi extremamente exigente com as ideias das garotas, apontando algumas melhorias porque tinha o que melhorar, o time dos rapazes foi quase destroçado pela crítica de Erick Jacquin. Para se ter uma ideia, os meninos pensaram em fazer uma entrada no formato de canapés, mas isso revoltou Jacquin e fez a dupla repensar todo o processo. Quase nada se salvava nas ideias deles!

A todo momento os competidores iam pensando em mudar as próprias ideias. A entrada das garotas era um tartar de tainha e elas estiveram a um ponto de trocar de plano, mas Maria Antônia insistiu na ideia e o resultado veio: o pessoal simplesmente A-DO-ROU a entrada. Um resultado idêntico quando a dupla teve a ideia de um sorvete de gorgonzola como sobremesa, pois ele harmonizou com perfeição ao vinho da ocasião.

Já os rapazes não tiveram tanta sorte assim. Precisando lidar na base do improviso (afinal mudaram seus pratos após o Jacquin ter detonado as ideias), eles perderam um pouco a identidade e serviram uns pratos meio… “incomíveis”. O negócio foi tão feio que Paola Carosella chegou a falar “isso não é um prato, é uma roubada” ao receber um prato dos rapazes.

Com 0% de surpresa, tanto os convidados da vinícola quanto os chefs jurados do ‘MasterChef Brasil’ entregaram a vitória na mão das mulheres do time vermelho. E por terem tido uma afinidade ímpar, as duas tiveram um espaço no mezanino reservado e um ingresso para a semifinal do reality.

A caminho da semifinal

Para Hugo e Thiago restaram os aventais pretos, ou seja, a dupla teria de passar por uma prova de eliminação para ver quem sobreviveria no programa. Por estarmos em uma reta final, obviamente a prova da vez seria de uma dificuldade muito elevada: a cozinha da Band recebeu a visita do renomado chef Laurant Suaudeau para uma prova de reprodução. Funcionou da seguinte forma, ele faria um prato na frente deles e o objetivo é imitar o mais próximo possível do original. E não foi tarefa fácil, pois a receita criada pelo chef era bem muito inusitada: entre os processos estava cozinhar dois filés de peixe com um patezinho entre eles (quase um sanduíche).

As principais diferenças entre Thiago e Hugo puderam ser vistas durante o preparo do prato. Enquanto Hugo manteve sua estação com limpeza e organização impecáveis, Thiago teve um modo mais “rústico” (para não falar “grosseirão”) de comandar as coisas. Ele abusou um pouco da fartura e preparou seu prato com pouco cuidado, embora tenha feito um trabalho esteticamente próximo ao do chef Laurant.

Porém, como disse Paola Carosella, esse era um prato de sutilezas. Pequenos detalhes fariam diferença no prato final, e foi isso que rolou. Em um discurso emocionado, a chef argentina explicou como os dois eram seus xodós na competição por serem respeitosos, organizados e principalmente disciplinados, características fundamentais para um aspirante a chef profissional. A fala de Paola foi tão incrível que até Henrique Fogaça deu aquela choradinha e precisou limpar os olhos! Ao final, restou a ela contar que Thiago havia sido eliminado por ter um prato com alguns defeitinhos.

Muita lágrima rolou com a despedida de um dos mais fortes competidores dessa temporada, mas logo depois teve muita lágrima de alegria: Eliane, Maria Antônia e Hugo estão na semifinal do ‘MasterChef Brasil’ e agora nada poderá detê-los… quer dizer, a prévia do próximo programa já é o suficiente para barrar alguém: um dos desafios do penúltimo episódio será fazer uma sobremesa trazida pelo vencedor do ‘MasterChef Profissionais’ do ano passado. Cadê terça-feira pra saciar nossa curiosidade???