Assim como Tiago Leifert havia prometido durante o programa exibido no último domingo (20), começou uma nova etapa no BBB19. As três sisters mais votadas ontem foram confinadas nessa manhã no Quarto dos 7 Desafios, e agora elas enfrentarão jogos para garantir participação na próxima prova do líder.

O Quarto dos 7 Desafios funciona dessa forma: vestidas de branco, elas precisarão encarar sete minigames preparados pela produção do Big Brother Brasil. O cômodo fica localizado na parte superior da casa, onde ano passado ficava o quarto branco no qual Gleici foi confinada.

Assim que entraram no quarto, a voz de Tiago Leifert explicou as regras: “neste momento, vocês estão fora da próxima Prova do Líder. Mas tem um jeito. Vencer o Quarto 7 Desafios, que é onde vocês estão.”. Caso consigam destravar todas as conquistas, terão o poder de vetar 3 brothers da próxima prova do líder.

No momento ainda não começou o desafio, mas as sisters já conversam sobre quem querem vetar. Os mais cotados são Carol Peixinho, Gustavo e Rízia.