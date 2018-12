Comentário de participante do ‘La Voz México’ sobre Anitta gera polêmica

Ocorreu neste domingo (16), a final do reality show musical ‘La Voz‘, derivado mexicano do ‘The Voice‘, e surgiu uma polêmica ao redor de Anitta e um dos cantores de seu grupo, Ángel Elizondo.

Antes de os finalistas serem anunciados, os dois participantes de cada grupo tinham que se apresentar e passar pela votação do público. Ángel era do time de Anitta, assim como Delian. Após sua apresentação, o cantor mandou um recado que foi interpretado pelos fãs da cantora como uma indireta para ela.

“Anitta, obrigado por tudo. México é um país que tem gente muito nobre, por isso mesmo, por essa nobreza, exigimos humildade”, disse Ángel. A brasileira não respondeu ao seu comentário.

Assista à declaração do participante para Anitta (minuto 9:10):

Mais cedo no mesmo programa, em uma entrevista com a própria Anitta, ele teria respondido à sua pergunta a respeito do que achava da brasileira como tutora – e foram apenas apenas elogios. “Sinto que é muito amorosa, linda e super talentosa”, afirmou.

Veja o momento:

Ángel não conquistou a vaga entre os quatro finalistas e Cristina Ramos foi a grande vencedora da noite. A fala do participante considerada controversa pelos fãs de Anitta repercutiu nas redes sociais logo depois.

o angel dizendo que anitta não é humilde ao vivo meu deusssss pic.twitter.com/E6Yoyr1Tu6 — paulo¡ (@upxulo) December 17, 2018

ontem teve a final do #LaVozMexico, felicidades para a Cristina Ramos, mas assim, desnecessário o participante falar aquilo pra Anitta ao vivo né? ela encheu os olhos de lágrimas e ela nem conseguiu se defender, quem a defendeu foi a Natalia, isso é perseguição. #TeamAnitta — kindra 想像 (@sweetenerkindra) December 17, 2018

@Anitta,você tem milhões de fãs que te amam…não fique triste,existem algumas pessoas ruins que vão tentar fazer o mal,mas não vão conseguir,pq nosso exército é pesado,a gente tem poder❤️#TeamAnitta — X.A.N.D.E (@suelidoamo) December 17, 2018

nessa história toda do angel oq eu fico mais revoltada é que anitta foi a única a virar a cadeira pra ele, a única que acreditou nele, levou ele até a final cara. Se n fosse ela nem no la voz teria entrado, agora no final porq foi desclassificado ele me solta que ela n é humilde+ — Franciele (@anittxprincess) December 17, 2018

Bem que a Anitta postou um stories ontem falando que ela quer ser boazinha e dps toma na fuça. Deve ter sido indireta pro angel — Christopher (@Chris68234463) December 17, 2018

Após o programa, Anitta não se pronunciou sobre o caso. O questionamento de que o stories é realmente para Ángel, conforme é citado no tweet acima, é apenas suposição.