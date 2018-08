Comentário machista marca segundo episódio do ‘MasterChef Profissionais’

Na noite da última terça-feira (28) continuaram as seletivas do ‘MasterChef Profissionais‘, ou seja, vários cozinheiros de currículo invejável disputaram as poucas vagas que haviam sobrado na competição culinária da Band. Porém, uma frase dita por um dos participantes do programa revoltou a internet devido ao conteúdo machista.

Quatro cozinheiros disputavam vaga no programa e os câmeras do reality mostraram os participantes do mezanino comentando a prova. Daniel, que vem a ser presidente da Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal, estranhou a forma como a chef Simone Bert usava a faca e proferiu um absurdo: “corta assim quem é dona de casa, mano“.

–

Vale lembrar que, ao contrário da edição com amadores, todos os participantes do ‘MasterChef Profissionais’ são, como o próprio nome do programa diz, profissionais. Simone, inclusive, abriu o primeiro restaurante peruano do Brasil, lá em Alagoas. Ganhou prêmios gastronômicos, foi condecorada e é autodidata, mas chamou a atenção de Daniel por cortar batatas de um jeito “diferente”.

O comentário repercutiu na internet, e muita gente se revoltou com a frase do participante.

"Quem corta assim é dona de casa" Só por causa desse comentário cretino, desejo que Simone faça o melhor prato e no futuro elimine esse arrogante.#MasterChefBR — Alessandra 📚 (@_sandrabgarcia) August 29, 2018

ainda estou tentando não acreditar que um cara tentou desmerecer a outra participante dizendo que ela tem o corte "igual o de dona de casa". #MasterchefBR — Gui (@Aguinaldinho) August 29, 2018

Participantes homens do Masterchef: pipipi popopó aprendi a cozinhar com minha vó Também participantes homens do Masterchef: NOoOoOoSsAaAa ela corta batata que nem dona de casaAaa Qual é a do desprezo pela dona de casa? #MasterChefBR #MasterChefprofissionais — exaustinha da URSAL (@anapdearaujo_) August 29, 2018

Tanto Simone quanto Daniel conseguiram vaga no reality, então os veremos conviver por algumas semanas no ‘MasterChef Profissionais’.