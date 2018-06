Como assistir a Espanha x Marrocos online ao vivo e de graça

Quer assistir à partida entre Espanha e Marrocos,que acontece nesta segunda (25) a partir das 15h, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2018 mas a TV só transmite Portugal x Irã, que rola no mesmo dia e horário? Há uma solução simples, legal e gratuita para acompanhar ao jogo que não está sendo transmitido na TV aberta: assistir no celular ou no computador, online.

O grupo B, que reúne Espanha, Irã, Marrocos e Portugal, está embolado: três seleções ainda têm chance de se classificar para as oitavas de final: Espanha, Irã e Portugal. Tudo depende dos resultados das partidas que acontecem na tarde desta segunda. A Rede Globo, que detém os direitos de transmissão do campeonato, optou por transmitir na TV a partida entre Portugal x Irã. Quem vencer, se classifica. A outra vaga depende do resultado de Espanha x Marrocos: para garantir a classificação, a Espanha precisa vencer. Em caso de empate a decisão pode ficar por conta do saldo de gols.

Como assistir a Espanha x Marrocos online pelo computador

É simples: basta acessar o Globoplay, site que transmite ao vivo e gratuitamente a programação da Rede Globo. Uma vez no site, se você simplesmente clicar em “assistir ao vivo”, vai ver a partida que está passando na TV, Portugal x Irã. Mas se rolar a tela e clicar no destaque da Copa do Mundo, poderá optar pela outra partida, Espanha x Marrocos. Tudo com a mesma qualidade que você teria assistindo pela TV.

Depois de se cadastrar, procure pelo destaque da Copa do Mundo dentro do site da Globoplay. Depois de se cadastrar, procure pelo destaque da Copa do Mundo dentro do site da Globoplay.

Como assistir a Espanha x Marrocos online pelo celular

Você pode acessar o site do Globoplay pelo navegador, mas também pode optar por fazer o download do aplicativo na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android). Lá, também é necessário fazer um rápido cadastro, e aí procure na tela pelos escudos de Espanha x Marrocos. Você vai poder assistir à partida ao vivo, de graça e de forma completamente legal.

–

Conecte-se e boa Copa!