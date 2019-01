Como assistir à estreia de ‘The Voice Kids’ ao vivo pela internet

Estreia neste domingo (6) a quarta temporada do “The Voice Kids“, versão infantil do reality musical da Globo. Ao longo de cinco fases, 24 participantes com idades entre 9 e 14 anos vão soltar a voz na expectativa de serem escolhidos por um dos técnicos: Claudia Leitte, Carlinhos Brown ou a dupla Simone & Simaria. O ganhador leva R$ 250 mil e vai gravar um disco pela Universal Music.

Os técnicos Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone & Simaria, a repórter Thalita Rebouças e o apresentador André Marques.

Para assistir pela TV é muito simples: basta sintonizar na Rede Globo a partir das 13h40 (horário de Brasília) e acompanhar o programa. Mas se por acaso você não está em casa ou não tem uma televisão por perto, dá para acompanhar ao vivo pela internet!

Para assistir ao “The Voice Kids” online é muito simples. Basta acessar o site GloboPlay a partir das 13h40 e clicar em “Agora na Globo”, no menu superior. Aí basta fazer um cadastro rápido e gratuito que você pode assistir a programação da TV pela internet, sem nenhuma diferença.

Pronto para se emocionar com essas crianças tão talentosas?