Como assistir ao Emmy Awards 2019 pela televisão ou online

O Emmy Awards 2019 acontece nesse domingo (22), em Los Angeles, e vai premiar as grandes produções da televisão. Esse ano “Game of Thrones” provavelmente vai faturar muitas estatuetas, apesar de ter nos entregado a pior temporada de toda a série. Na comédia, “Veep” é a produção que deve se destacar, por também ter sido encerrada em 2019.

Já nas categorias de Minissérie/Filmes para a TV o páreo é duro, pois há dois favoritos fortíssimos: “Chernobyl” e “Olhos Que Condenam”. Essas duas produções foram as estreias mais aclamadas do ano e disputam diversas estatuetas.

Vale lembrar que esse ano Julia Louis-Dreyfus, de “Veep”, pode tornar-se a recordista isolada em número de Emmys nas categorias de atuação. Ela já tem 11 estatuetas em casa, sendo oito como atriz e três como produtora. Atualmente, a outra única pessoa com oito Emmys em categorias de atuação é a atriz Cloris Leachman.

Quem conferir ao vivo tudo o que vai rolar no Emmy 2019?

Como de costume, aqui no Brasil o canal TNT irá transmitir o evento, a partir das 20h – no horário de Brasília. Simultaneamente, também será iniciada uma live através do Youtube e do Twitter da TNT Brasil. Vale lembrar que a cerimônia em si só começa às 21h.

Bem antes disso, porém, o canal E! já vai estar cobrindo o red carpet da premiação. Às 17h30 inicia-se um programa de contagem regressiva, provavelmente mostrando melhores looks de outros anos e outros eventos hollywoodianos. E a cobertura ao vivo do tapete vermelho começa oficialmente às 19h.