Como assistir ao MasterChef Brasil a qualquer hora

Uma das principais reclamações quando o assunto é o reality de culinária MasterChef Brasil é em relação ao horário de exibição. O programa da Band começa tarde – teoricamente às 22h30, mas, na prática, apenas depois que a novela das 21h da Globo termina. E com as provas longas, às vezes o sono vence a batalha e não dá para acompanhar o programa todo.

Embora haja ainda as reprises na TV a Cabo, no canal Discovery Home and Health às sextas-feiras às 19h20, e aos domingos às 18h55, para muita gente o ideal seria poder assistir a qualquer hora, em qualquer lugar, como fosse mais conveniente.

Para quem prefere assim, a solução é acompanhar o MasterChef Brasil… pelo YouTube! No canal do programa ficam disponíveis todos os episódios, normalmente divididos em cinco partes.

O canal, que é oficial, publica às terças-feiras uma dica de culinária com ex-participantes do programa – tem filé de frango perfeito com Raul Lemos, brigadeiro perfeito com Michele Crispim, Talharim com Leo Young e muito mais. E às quartas-feiras, vai ao ar o programa que foi transmitido na terça, na íntegra!

Ainda dá para matar a saudade das outras temporadas, já que todos os episódios, desde a primeira temporada, estão lá. Os episódios das edições Profissionais e Júnior também podem ser todos revistos.

Partiu maratona de MasterChef Brasil?