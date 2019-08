Como assistir ao VMA 2019 pela TV ou na internet

É hoje! Nesta segunda-feira (26) rola em New Jersey a 36ª edição do Video Music Awards, ou simplesmente VMA, a mais tradicional premiação de videoclipes, músicas e artistas da MTV. Muito mais ~descontraída~ do que o Grammy, o VMA já foi palco de muitos bafões e apresentações inesquecíveis, ou seja: quem gosta de música não pode perder.

Neste ano, o evento terá performances de vários artistas incríveis como Taylor Swift, Lizzo, Jonas Brothers, Rosalía, além da ilustre presença de Queen Latifah, Camila Cabello e mais! A lenda do rap Missy Elliott será homenageada com o “Video Vanguard Award”, prêmio que David Bowie, Madonna e Michael Jackson já receberam.

Taylor e Ariana Grande lideram as indicações, cada uma com um total de 10. O comediante e ator americano Sebastian Maniscalco apresentará este show de 2019. Quer saber todas as informações de como assistir? A gente te conta.

A que horas começa o VMA 2019?

O Red Carpet do evento será exibido pela MTV Brasil a partir das 20h. Dá pra ver tudo pela TV e pelas redes sociais, como o Twitter – lá sempre rola transmissão ao vivo. A premiação em si acontece às 21h e deve ir até por volta das 00h.

Como assistir ao VMA 2019 ao vivo pela televisão

A MTV Brasil é a responsável pela única transmissão ao vivo pela TV. O canal fechado possui uma variação em cada operadora de TV, então pra você não se perder, vamos te mostrar direitinho em qual número sintonizar. Vale lembrar que o número também depende do seu pacote pago, então dá aquela conferida antes de acessar o canal.

Sky – 159 ou 559 (HD)

Claro TV – 121 ou 161 (HD)

Vivo TV – 73 ou 633 (HD)

Oi TV – 132 ou 134

NET – 121 ou 621 (HD)

Algar TV – 389

Como assistir ao VMA 2019 ao vivo online

Como dito anteriormente, o Twitter é uma ótima opção para conferir esse tipo de evento. Além do mais, você terá as primeiras reações ali na hora também e ficar a par do que está viralizando.

Outra alternativa é acompanhar a live que a MTV vai fazer através do site deles. O canal ainda dispões do aplicativo MTV Play que pode ser baixado em seu smartphone tanto no Android quanto no iOS. Só conectar a live a partir das 21h e curtir o evento!