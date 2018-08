Como assistir ao VMA 2018 ao vivo, pela televisão ou online

Que tal começar a semana com tapete vermelho e premiação? Nesta segunda-feira (20) acontece no Radio City Music Hall, em Nova York, a 35ª edição do Video Music Awards, o VMA, festa da MTV que premia as melhores músicas, clipes e artistas do ano.

A rapper Cardi B lidera as indicações deste ano, com 10 chances de voltar para casa carregada de prêmios, incluindo Artista do Ano e Melhor Artista Novo. Ela também será a responsável pela abertura da premiação, hoje, mas ainda há dúvidas se ela vai cantar – seria a primeira apresentação desde que deu à luz a primeira filha, Kulture, em julho.

Além de Cardi B, a noite vai contar com as apresentações de Jennifer Lopez – que vai receber o prêmio Michael Jackson Video Vanguard Award pelo conjunto da obra – Nicki Minaj, Ariana Grande, Travis Scott, Shawn Mendes, Post Malone e muitos outros artistas (há até um boato de que The Carters, ou seja, Beyoncé e Jay Z podem se apresentar esta noite).

O tapete vermelho, que rola antes do show, também promete, já que estrelas da música e do entretenimento não faltam no VMA. Beyoncé é aguardadíssima, bem como as Kardashians, Dua Lipa e Janelle Monae, que sempre garantem looks inspiradores.

A que horas começa o VMA 2018?

Como o show deste ano é em Nova York, a diferença de fuso horário é de apenas uma hora. No horário de Brasília, a transmissão do pré-show começa às 21h, com direito a tapete vermelho e as apresentações musicais que acontecem do lado de fora do teatro.

A premiação de fato começa às 22h, e a previsão é que se estenda até 0h30.

Como assistir ao VMA 2018 ao vivo pela televisão

No Brasil, a transmissão é exclusiva da MTV, que atualmente é um canal de TV a cabo. Em cada operadora de TV a MTV pode ter um canal diferente, então é preciso verificar se a emissora faz parte do seu pacote, e então procurar pelo canal.

Sky – 159 ou 559 (HD)

Claro TV – 121 ou 621 (HD)

Algar TV – 389

Vivo TV – 73 ou 633 (HD)

Oi TV – 132 ou 134

NET – 121 ou 621 (HD)

Como assistir ao VMA 2018 ao vivo online

Se você não tem TV a cabo, nada tema: o site da MTV vai transmitir o VMA 2018 em uma live, e também pelo aplicativo MTV Play, que pode ser baixado nos aparelhos Android ou iOS. Basta se conectar a partir das 21h e acompanhar a transmissão pela internet.