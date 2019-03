Competidora do ‘The Voice’ morre aos 33 anos nos Estados Unidos

Uma das participantes da 13ª temporada do reality musical The Voice, Janice Freeman morreu em seu apartamento em Pasadena, na Califórnia, aos 33 anos. Uma das queridinhas da treinadora Miley Cyrus, ela participou do The Voice em 2017 e chegou ao top 11.

De acordo com a família de Janice, ela estava em casa quando começou a se sentir mal e não conseguia respirar direito. O marido de Janice chamou os paramédicos, que a socorreram, mas ela não resistiu. A suspeita é que um coágulo sanguíneo tenha causado a morte.

A cantora Miley Cyrus postou uma homenagem a Janice em seu Instagram Stories, com uma foto de uma linda paisagem com arco-íris e dizendo: “Obrigada, Janice Freeman… por tudo. Isso a representa perfeitamente”

Janice já havia sofrido uma série de problemas de saúde, como lúpus, câncer cervical e meningite. Ela deixa o marido e uma filha.