Presenciamos um momento inédito na história do BBB. Pela primeira vez no reality, o público não pôde escolher quem seria eliminado do programa, e sim os próprios brothers. A reviravolta, planejada pra agitar a casa meio apática, surpreendeu todo mundo e causou a eliminação de Tereza.

Primeiramente, Tiago Leifert apareceu na casa como se fosse para anunciar o eliminado. Na verdade, o apresentador foi levar o resultado de quem estava salvo, os mais votados pelo público. Alan e Carolina, sem muita surpresa, foram as mais votadas pelo público e ganharam o direito de ficar mais uma semana pelo menos. Entretanto, Hariany e Tereza e não tiveram essa sorte.

Os brothers foram pegos de surpresa com a votação extra para eliminar alguém. Hariany e Tereza ficaram num canto, enquanto cada um dos confinados ia ao confessionário escolher alguém para sair do jogo. Foi disputado até certa parte, mas os votos de Gabriela e Alan foram decisivos para eliminar Tereza do jogo.

A psicanalista foi recebida por Tiago Leifert do lado de fora e ouviu do apresentador o quanto ela se embananou em várias votações na casa. A sister concordou, mas logo foi curtir com seus parentes. Terminado o programa, o apresentador anunciou ao público que entramos oficialmente no mês final de BBB19. Falta pouco pra acabar!