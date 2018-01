Depois de muita espera, os nomes dos competidores da 18ª edição do Big Brother Brasil finalmente saíram! Confira aqui a lista completa das pessoas que vamos amar odiar (ou não!) nos próximos meses:

Ana Paula – 23 anos – Estudante de Jornalismo – Santa Catarina

A primeira anunciada foi Ana Paula, estudante de Jornalismo lá do sul do Brasil. Além de se dedicar à formação acadêmica, ela tem outros interesses de estudo: a menina se declara bruxa oficialmente! Além da tendência meio Hogwarts, Ana é total louca dos signos, já estamos até vendo que ela vai ficar fazendo mapa astral dos brothers lá dentro do confinamento. Em entrevista para a Vivian no ‘Video Show’, Ana Paula falou que pretende curtir muito a casa e já quer chegar gritando. Será que temos o primeiro “ahaaa uhuuu o Big Brother é nosso” da edição?

Bruno – 29 anos – Arquiteto – Goiás

Com um sotaque bem carregado e característico, Breno é mais um daqueles participantes que quer aproveitar a vida e as festas. Segundo o site da Globo, ele deu uma sarrada no ar assim que descobriu que participaria do reality show. Colecionador de “contatinhos” assumido, Breno diz que é sempre verdadeiro para não iludir as meninas. Nas redes sociais ele pode ser visto sem camisa ao lado dos amigões do crossfit.

Caruso – 34 anos – Publicitário – São Paulo

Paulistano da gema e com um jeitinho de falar típico do bairro da Mooca, em São Paulo, Caruso é mais um dos tripulantes da nave louca do BBB. Declarou já no vídeo de apresentação que seus pais sempre fizeram todas as suas vontades, o que pode ser um grande indicativo de conflitos numa casa com dezenas de outras pessoas. Para facilitar ainda mais a convivência, ele não come nem legumes e nem verduras. Ah, e ele é faixa preta!

Mas seu perfil certinho não resistiu a um stalking feito pelas pessoas nas redes sociais. Logo viralizaram na rede declarações meio homofóbicas. Vamos ver como será o comportamento na casa.

Diego – 31 anos – Escritor – Pará

Temos agora um intelectual na casa. Em seu vídeo exibido nos intervalos da Globo, Diego tentou explicar como o BBB é uma mistura de tipos de ser humano e vamos confessar que já foi bem difícil entender o que ele falou, imagina quando fora rolar voto no confessionário! Mas o que ele escreve? Bem, ele escreve peças e livros, e assina as obras tanto como “Dennis Potter” quanto “Pamela Bear”. Estamos diante de um potterhead?

Gleici – 22 anos – Estudante de Psicologia – Acre

Vinda direto da região amazônica, a estudante de psicologia Gleici vem de família humilde e simples (ela dorme no sofá da casa dos pais e foi a primeira da família a chegar à faculdade. Segundo o site oficial do programa, seu prato favorito é a baixaria (uma delícia acreana feita de pão de milho e carne moída). Ela está no lugar certo, também adoramos baixaria em reality! Em sua rede social encontramos pouquíssimos posts e de anos atrás. Detalhe: todos de cunho político.

Jaqueline – 23 anos – Biomédica – Rondônia

A julgar pelo vídeo da Globo, Jaqueline é tudo o que mais gostamos em participantes do BBB: ela diz que gosta de chamar a atenção, que é super confiante e que odeia preconceito ou racismo. Se ela estiver certa, ela promete rodar a baiana (e estamos esperando ansiosamente isso).

Esta matéria será atualizada à medida que a Globo for anunciando os participantes e nossas estratégias de CSI forem descobrindo coisas do passado de cada um.