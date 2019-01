Confira a lista de participantes do BBB19

Após muita espera, os nomes dos competidores da 19ª edição do Big Brother Brasil estão sendo revelados aos poucos na programação da Globo! Confira aqui a lista completa das pessoas anunciadas (até agora, esse post continua sendo atualizado) vamos saber se vamos amar odiá-las (ou não!) nos próximos meses:

Alan (Criciúma, SC)

–

Alan trabalha com carros (negócio da família) e disse ser uma pessoa mais diurna que noturna. O participante prometeu que está de olho no prêmio do BBB19 (e quem não quer?).

Carolina (Salvador, BH)

–

A empresária baiana Carolina já morou em vários cantos do mundo e se considera uma digital influencer (em suas redes sociais chega a ter 14 mil seguidores). Quanto à personalidade, ela se classificou como “ariana” e “baiana”.

Fique de olho que esse post continuará sendo atualizado com cada participante.