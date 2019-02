Todas as semanas, mais especificamente às quintas-feiras, o apresentador Tiago Leifert apresenta ao público do BBB19 duas opções de trollada no Big Boss da semana, ou seja, através de uma rápida votação na internet a audiência escolhe a melhor forma de castigar os moradores da casa mais vigiada do Brasil. Nessa semana, a opção mais votada foi a de que eles teriam uma prova da comida, ritual que havia sido abolido nessa edição do BBB.

Assim, todos os brothers foram reunidos na sala pela manhã, sem nem fazer ideia do motivo. Tereza, por exemplo, achou que seria alguma ação publicitária de uma marca de óculos escuros. Ela estava enganada, pois Tiago Leifert apareceu para avisar da Prova da Comida surpresa. Divididos em dois times, eles tiveram de fazer um desafio de montar um quebra-cabeça depois de ter arremessado bolas que derrubaram a imagem.

Os dois times mostraram bem as divisões na casa. O amarelo era composto por Paula, Hariany, Carolina, Diego, Tereza, Isabella e Maycon, já o time vermelho tinha Rízia, Elana, Hana, Alan, Rodrigo, Danrley e Gabriela. Embora o time vermelho tenha começado muito bem, eles se afobaram e perderam a prova, caindo direto no Tá com Nada.

Assim, esses sete brothers terão uma alimentação bem mais limitada e uma retirada de 500 estalecas da carteira de cada um. Eles podem comer apenas arroz, feijão, goiabada, café e dois ovos por dia.