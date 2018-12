Confira os vencedores do Melhores do Ano 2018 do ‘Domingão do Faustão’

Aconteceu hoje (09), direto dos Estúdios Globo, a entrega dos troféus do Melhores do Ano, a premiação anual do ‘Domingão do Faustão‘. Grandes nomes globais da televisão apareceram com roupa de gala na telinha para uma das premiações mais importantes do meio. Tá na curiosidade para saber quem foram os felizardos da noite? Então cola com a gente e confira os vencedores:

Ator/Atriz Mirim: Davi Queiroz (Badu de ‘Segundo Sol‘)

Jornalismo: Sandra Annenberg (‘Jornal Hoje’)

Atriz Revelação: Bella Piero (Laura de ‘O Outro Lado do Paraíso‘)

Ator Revelação: Luís Lobianco (Clóvis de ‘Segundo Sol’)

Comédia: Eduardo Sterblitch (‘Tá no Ar’ e ‘Amor e Sexo‘)

Atriz Coadjuvante: Letícia Colin (Rosa de ‘Segundo Sol’)

Ator Coadjuvante: Chay Suede (Ícaro de ‘Segundo Sol’)

Cantora do Ano: Anitta

Atriz de Série: Patrícia Pillar (Cássia de ‘Onde Nascem os Fortes’)

Música do Ano: Largado às Traças (Zé Neto e Cristiano)

Ator de Série: Alexandre Nero (Pedro Gouveia de ‘Onde Nascem os Fortes’)

Atriz de Novela: Giovanna Antonelli (Luzia de ‘Segundo Sol’)

Ator de Novela: Sergio Guizé (Gael de ‘O Outro Lado do Paraíso’)

Cantor: Luan Santana

Personagem do Ano: Adriana Esteves (Laureta de ‘Segundo Sol’), Fernanda Montenegro (Mercedes de ‘O Outro Lado do Paraíso’) e Marieta Severo (Sophia de ‘O Outro Lado do Paraíso’)

A grande vencedora do ano foi a novela ‘Segundo Sol’, levando boa parte dos prêmios aos quais foi indicada. ‘O Outro Lado do Paraíso‘, um dos maiores sucessos dos últimos tempos, acabou ficando com só alguns troféus, talvez por ter sido exibida em uma fase que costuma ser esquecida em premiações. Por outro lado, ‘Orgulho e Paixão‘ foi ignorada nas indicações, mesmo com grandes nomes no elenco merecendo disputar no prêmio revelação. Uma das grandes surpresas na noite acabou sendo o empate triplo entre Adriana Esteves, Fernanda Montenegro e Marieta Severo no troféu de melhor personagem. As três foram grandes destaques de 2018 e mereceram.

O programa correu como o planejado, ou quase isso. Teve o caso de competidor não dando as caras, mas sempre com um bom motivo: Renata Vasconcelos está do outro lado do mundo curtindo merecidas férias, e apareceu apenas em vídeo. Durante o bate papo com os finalistas, até para manter o padrão, a ausência da jornalista foi substituída por uma imagem estática de Renata com roupa de gala. Já Anitta improvisou uma teleconferência para poder participar das festividades. Na hora da vitória, dançou direto de Goiás o hit “Vai Malandra”.

–

Houve também espaço para comentários políticos. Rodrigo Lombardi denunciou a situação degradante dos presídios (ele foi indicado pela série ‘Carcereiros‘), Alexandre Nero falou um pouco sobre a questão ao redor do Lula e Bella Piero fez questão de lembrar de Marielle Franco durante seu discurso de agradecimento. Fernanda Montenegro também fez um discurso contra a corrupção e deixando claro o que significa o apoio da Lei Rouanet aos artistas desse país. “Não somos corruptos”, disparou a atriz.

Também não faltaram emoções, alguns premiados fizeram homenagens lindas a familiares, colegas de trabalho e concorrentes. Danilo Mesquita, o Danilo de ‘Segundo Sol’, foi lembrado por vários colegas da novela das nove em discursos de vitória. Sérgio Guizé, com muita humildade, chamou os outros atores concorrentes da categoria, dedicando o prêmio a todos eles também. Um clima de paz gostoso de se ver.