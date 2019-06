Confira quem são os participantes do ‘Super Chef Celebridades 2019’

Começou nessa manhã de segunda-feira (17) a temporada de 2019 do ‘Super Chef Celebridades‘, o reality de Ana Maria Braga que reúne um grupo de famosos nos estúdios do ‘Mais Você‘ para decidir quem é o melhor cozinheiro entre os artistas. A competição, que já trouxe muita diversão nos anos anteriores, retornou com um elenco cheio de pessoas com pouca intimidade na cozinha, o que garante aquela diversão, não é mesmo?

Confira os participantes da atual temporada do reality:

–

Apresentador de sucesso na TV paga, onde comanda programas de viagens, Bruno de Luca foi projetado na televisão graças à novela ‘Malhação‘.

–

Bailarina profissional e ex-assistente de palco do ‘Domingão do Faustão‘, seu último trabalho na telinha foi como atriz na novela ‘Sol Nascente‘.

João Vitti

–

Também conhecido como “o pai do Rafael Vitti“, João Vitti fez várias novelas clássicas na Globo e recentemente participou de ‘Verão 90‘ ao lado do filho.

Luciana Vendramini

–

Atriz, seu último papel na Globo foi na novela ‘Espelho da Vida‘ interpretando… também uma atriz.

–

Ator, Nando Rodrigues chamou bastante a atenção ao participar da segunda fase de ‘Em Família’. Seu último papel foi em ‘Orgulho e Paixão’, e ainda participou do ‘Dança dos Famosos’.

–

Internacionalmente conhecida como a Dona Jura de ‘O Clone‘, o último papel de Solange Couto nas novelas foi como a Coronela de ‘O Tempo Não Para‘.

–

Cantora do hino ‘Beijinho no Ombro’, Valesca Popozuda está pronta para levar toda a energia do funk carioca para a cozinha.

Xande de Pilares

O cantor Xande de Pilares era figurinha presente no ‘Esquenta’, e atualmente é o cantor da abertura de ‘A Dona do Pedaço‘.