Estamos a menos de 10 dias da final, mas mesmo assim ainda estávamos meio “cegos” com o que viria a seguir no reality. Por sorte Tiago Leifert apareceu como um anjo pra gente nessa noite (04) e explicou tudo o que vai acontecer no reality nos próximos dias. O negócio parece bem agitado!

Pra começar, acabaram os vetos de provas, assim como as provas do anjo. O apresentador também decretou o fim das votações no confessionário, ou seja, todo mundo terá de votar na frente dos colegas mesmo. E, a partir de agora, o jogo terá apenas paredões duplos.

A produção preparou um esqueminha para o público entender. Os dias mais importantes serão domingo e terça-feira, que serão chamados de “superdomingo” e “superterça”, tudo porque terá eliminação, uma prova do líder rápida e logo mais uma formação de paredão.

–

Ao contrário dos anos anteriores, o reality deve acabar numa sexta-feira. Nada foi dito sobre o tradicional encontro que rola de todos os brothers no dia seguinte, com transmissão pela internet.