Conheça Bianca Andreescu, a menina que venceu Serena Williams

Bianca Andreescu levou para casa nesse sábado (7) o US Open, após vencer ninguém menos que Serena Williams. Com apenas 19 anos, a canadense de ascendência romena está fazendo história no tênis feminino.

Aos 15 anos, Andreescu já era a número 3 no circuito mundial juvenil. Mesmo podendo continuar nesta categoria até a maioridade, a atleta deixou as competições juvenis quando completou 16 anos para se arriscar na carreira profissional. A decisão veio depois de uma conversa com Simona Halep, famosa tenista romena.

No início de 2019, Andreescu ocupava o 152° lugar no ranking da WTA (Women´s Tennis Association). Em três meses, ela já estava no top 25.

Depois de várias vitórias, Bianca Andreescu finalmente teve a oportunidade de enfrentar a lendária Serena Williams já em sua quarta participação no Grand Slam. “Se me dissessem há doze meses atrás que eu enfrentaria Williams na final do US Open, certamente eu acharia que essas pessoas estavam loucas”, disse a tenista antes do jogo.

Andreescu é a primeira garota a vencer um Grand Slam antes dos 20 anos desde Maria Sharapova. Quanto poder! #yougogirl