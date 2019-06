Conheça Formiga, a jogadora brasileira que é recordista mundial em Copas

No próximo dia 7, numa sexta-feira, começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 na França. Vinte e quatro nações, incluindo o Brasil, disputarão partidas para ver quem leva o prêmio mais cobiçado do torneio.

Aqui, no MdeMulher, nós já contamos tudo o que você precisa saber para acompanhar a Copa e quantos títulos a seleção brasileira tem. Agora, vamos falar sobre uma jogadora que bateu recordes de Copa do Mundo: a Formiga. Dentre mulheres e homens, até hoje ela é a única pessoa a participar sete vezes do campeonato mais importante do futebol mundial.

Miraildes Maciel Mota tem 41 anos, nasceu em Salvador e é a única menina dentre os cincos filhos de sua mãe. Desde pequena, adorava procurar objetos redondos para chutar por aí. Quando tinha 7 anos, ela viu seu irmão ganhar uma bola de presente – enquanto ela recebia uma boneca. Não contente, arrancou a cabeça do brinquedo e a usou para brincar de chutar. Ali, os familiares já sabiam que o talento para o futebol começava a aflorar.

Aos 12 anos, entrou de vez no esporte. Em um jogo do qual participava, foi chamada de “formiga” por um espectador, devido à dedicação em campo. Logo o apelido pegou e virou sua marca. Com o passar do tempo, a garota foi conquistando seu espaço até que chegou em times maiores, onde fez carreira.

Já jogou em clubes como Portuguesa, São Paulo, Santos e, mais além, avançou para os internacionais New Jersey, Jersey Sky Blue, Chicago Red Stars e Paris Saint-Germain, onde joga até hoje.

Formiga, da seleção brasileira, disputando bola com Chloe Logarzo, da Austrália, durante jogo das quartas de final das Olimpíadas, em 2016. Formiga, da seleção brasileira, disputando bola com Chloe Logarzo, da Austrália, durante jogo das quartas de final das Olimpíadas, em 2016.

Formiga é uma veterana do futebol e uma relíquia para a história da seleção brasileira. Isso porque ela é a jogadora recordista mundial em participações de Copas do Mundo Feminina. Dentre as 8 edições, ela esteve em 7, não participando apenas na de 1991.

Em 2019, Formiga sagra-se também como a jogadora mais velha a entrar em campo numa Copa do Mundo Feminina.

No total, são 24 anos vestindo a camiseta verde e amarela e trazendo consigo uma experiência inigualável. Participou de seis Olimpíadas (1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016), das quais levou duas pratas para casa. Também levou o ouro em três Jogos Pan-Americanos (2003, 2007 e 2015) e uma prata em 2011.

A jogadora Formiga, recordista em participações de Copas e a mais velha a disputar partidas em campo. A jogadora Formiga, recordista em participações de Copas e a mais velha a disputar partidas em campo.

A recordista já recebeu várias homenagens como a de Mauricio de Sousa, que a incluiu em um de seus quadrinhos, e em exposições no Museu do Futebol, em São Paulo. Atualmente, a exposição CONTRA ATAQUE! As Mulheres do Futebol, conta a trajetória de Formiga e de outras atletas que ressignificaram o futebol feminino no Brasil.

Formiga ainda não possui uma conquista mundial (e esperamos que isso mude logo!). Ao lado de lendas do futebol feminino brasileiro, como Marta e Cristiane, a atleta segue seu caminho firme e forte e dando um show de talento para os fãs de futebol. Ela não só orgulha o país, como também inspira toda uma geração que cresce vendo-a brilhar em campo.