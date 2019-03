Conheça Michelle Loreto, a nova apresentadora do ‘Bem Estar’

A audiência do Bem Estar, programa sobre saúde das manhãs da Globo, foi surpreendida com a saída da apresentadora Mariana Ferrão, que escolheu deixar a emissora. No lugar dela, desde segunda-feira (18), quem apresenta o programa é a jornalista Michelle Loreto.

Michelle tem 39 anos e nasceu em Recife, onde começou sua carreira na afiliada da Rede Bandeirantes em Pernambuco. Ela está na Rede Globo desde 2004, quando começou como apresentadora da previsão do tempo do Bom Dia Brasil.

Ela também atuou como repórter, inclusive na GloboNews, em programas como Em Cima da Hora e Via Brasil. Desde 2015, trabalhava como repórter do programa “Como Será?”, e foi substituta de Mariana Ferrão no “Bem Estar”, onde também foi repórter.