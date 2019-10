Conheça os finalistas do ‘The Voice Brasil’ 2019

Foi realizada na noite desta terça-feira (1) a semifinal do ‘The Voice Brasil‘, e foi uma decisão muito difícil. Para deixar ainda mais complicado, o programa mudou as regras na atual edição, tudo para deixar a escolha ainda mais inesperada.

Dessa vez o público votou através da Internet em qual era a voz favorita, e o técnico dos cantores escolhia 20 pontos para dar a um dos participantes. A decisão do finalista usaria apenas uma matemática simples, pois o ‘The Voice Brasil’ somaria a porcentagem do público com os 20 pontos do técnico, e a pessoa iria direto para a final.

A primeira disputa foi com o Time de Ivete Sangalo. Ramon e Rafael se apresentaram com a música “Que Sorte a Nossa”, já Willian Kessley escolheu “Refém” da Iza. Foi o bastante para garantir os 20 pontos da técnica e uma vaga na final do programa.

–

Já no time da Iza, Ana Ruty escolheu cantar “Fim de Tarde” e Edyelle Brandão arrasou em “One Moment in Time”. Iza se emocionou tanto com a apresentação internacional que deu os 20 pontos para Edyelle, porém não foi o bastante para superar a votação de Ana Ruth.

–

Na hora do Time de Lulu Santos o público escutou apenas músicas internacionais. Lúcia Muniz optou por “Crawling” e Pollyana Caires performou “idontwannabyouanymore” (sim, a música se escreve desse jeito mesmo). O público, e o próprio Lulu Santos, preferiu a música mais clássica e Lúcia Muniz foi para a final.

–

E o que aconteceu no Time de Michel Teló, responsável por todas as vitórias nas últimas temporadas? Mobi Colombo até empolgou com “Será”, mas Teló e o público se encantaram mesmo com Tony Gordon e a música “With a little help from my friends”.

–

A final ainda realizou duetos inesperados dos técnicos com convidados especiais. Lulu Santos, por exemplo, se apresentou com nada menos que Gal Gosta, Michel Teló cantou com os amigões Bruno & Marrone, Ivete Sangalo apresentou um clássico de Elis Regina ao lado de Maria Rita e Iza repetiu a dobradinha do Rock in Rio ao cantar “Você me Vira a Cabeça” com Alcione.

A final do ‘The Voice Brasil’ está agendada para a próxima quinta-feira (3) e finalmente descobriremos quem é a nova voz do Brasil.