Conheça todas as séries de TV canceladas e renovadas em 2018

Todo ano lágrimas rolam quando é divulgada pelas emissoras de TV norte-americanas a lista de séries canceladas e renovadas. E, olha, 2018 pode ainda estar na metade, mas o número de produções que não voltam para mais uma temporada já é beeem grande.

Abaixo, a gente separou todos os seriados que voltam e, infelizmente, os que não agradaram o suficiente e não receberam uma nova chance.

Vem saber se o seu show favorito foi salvo… ou não!

Canceladas

Alex, Inc. – ABC (1 temporada).

Chance – Hulu (2 temporadas).

Designated Survivor – ABC (2 temporadas).

Disjointed – Netflix (1 temporada).

Everything Sucks! – Netflix (1 temporada).

The Expanse – Syfy (3 temporadas).

The Fosters – Freeform (5 temporadas).

Great News – NBC (2 temporadas).

I Love Dick – Amazon (1 temporada).

Jean-Claude Van Johnson – Amazon (6 episódios).

Lady Dynamite – Netflix (2 temporadas).

The Last Man on Earth – Fox (4 temporadas).

Life Sentence – The CW (1 temporada).

The Mick – Fox (2 temporadas).

New Girl- Fox (7 temporadas).

The Night Shift – NBC (2 temporadas).

Once Upon a Time – ABC (7 temporadas).

One Mississippi – Amazon (2 temporadas).

Quantico – ABC (3 temporadas).

Rise – NBC (1 temporada).

Roseanne – ABC (1 temporada).

Shades of Blue – NBC (3 temporadas).

Shadowhunters – Freeform (3 temporadas).

Shut Eye- Hulu (2 temporadas).

Taken – NBC (2 temporadas).

Transparent – Amazon (5 temporadas).

Renovadas

48 Hours – CBS (32ª temporada).

60 Minutes – CBS (51ª temporada).

The 100 – The CW (6ª temporada).

911 – Fox (2ª temporada).

Agents of SHIELD – ABC (6ª temporada).

Alexa and Katie – Netflix (2ª temporada).

The Amazing Race – CBS (31ª temporada).

America’s Got Talent – NBC (13ª temporada).

American Housewife – ABC (3ª temporada).

American Idol – Fox (2ª temporada).

Andi Mack – Disney Channel (3ª temporada).

A.P. Bio – NBC (2ª temporada).

Arrow – The CW (7ª temporada).

The Bachelor – ABC (23ª temporada).

Barry – HBO (2ª temporada).

Black-ish– ABC (5ª temporada).

Black Lightning – The CW (2ª temporada).

Black Mirror – Netflix (5ª temporada).

Blindspot – NBC (4ª temporada).

Blue Bloods – CBS (9ª temporada).

Bob’s Burgers – Fox (9ª temporada).

Brooklyn Nine-Nine – NBC (6ª temporada).

Bull – CBS (3ª temporada).

Celebrity Big Brother – CBS (2ª temporada).

The Chi – Showtime (2ª temporada).

Chicago Fire – NBC (7ª temporada).

Chicago Med – NBC (4ª temporada).

Chicago PD – NBC (6ª temporada).

Crazy Ex-Girlfriend – The CW (4ª, e última, temporada).

Criminal Minds – CBS (14ª temporada).

Dancing With the Stars – ABC (8ª temporada).

DC’s Legends of Tomorrow – The CW (4ª temporada).

Dear White People – Netflix (3ª temporada).

Dynasty – The CW (2ª temporada).

Empire – Fox (5ª temporada).

Family Guy – Fox (17ª temporada).

The Flash – The CW (5ª temporada).

For the People – ABC (2ª temporada).

The Four – Fox (2ª temporada).

Fresh Off the Boat – ABC (5ª temporada).

Fuller House – Netflix (4ª temporada).

The Good Doctor– ABC (2ª temporada).

The Good Fight – CBS (3ª temporada).

Good Girls – NBC (2ª temporada).

The Good Place – NBC (3ª temporada).

Gotham – Fox (5ª, e última, temporada).

The Gifted – Fox (2ª temporada).

Grace and Frankie – Netflix (5ª temporada).

Grey’s Anatomy– ABC (15ª temporada).

Hawaii Five-O – CBS (9ª temporada).

High Maintenance – HBO (3ª temporada).

Homeland – Showtime (8ª, e última, temporada)

How to Get Away With Murder– ABC (6ª temporada).

This Is Us – NBC (3ª temporada).

Jack Ryan – Amazon (2ª temporada).

Jane the Virgin – The CW (5ª temporada).

Jessica Jones – Netflix (3ª temporada).

Killing Eve – BBC America (2ª temporada).

Law & Order: SVU – NBC (20ª temporada).

Lethal Weapon – Fox (3ª temporada).

Lore – Amazon (2ª temporada).

Lost in Space – Netflix (2ª temporada).

Lucifer – Netflix (4ª temporada).

MacGyver – CBS (3ª temporada).

Madam Secretary – CBS (5ª temporada).

The Magicians – Syfy (4ª temporada).

Man With a Plan – CBS (3ª temporada).

Midnight, Texas – NBC (2ª temporada).

Mom – CBS (6ª temporada).

Nailed It – Netflix (2ª temporada).

NCIS: Los Angeles – CBS (10ª temporada).

NCIS: New Orleans – CBS (5ª temporada).

One Day at a Time – Netflix (3ª temporada).

On My Block – Netflix (2ª temporada).

The Orville – Fox (2ª temporada).

Outlander – Starz (5ª e 6ª temporadas).

Queer Eye – Netflix (3ª temporada).

The Rain – Netflix (2ª temporada).

The Resident – Fox (2ª temporada).

Rick and Morty – Adult Swim (4ª temporada).

Riverdale – The CW (3ª temporada).

Santa Clarita Diet – Netflix (3ª temporada).

Schitt’s Creek – Pop (5ª temporada).

Speechless– ABC (3ª temporada).

Seal Team – CBS (2ª temporada).

Silicon Valley – HBO (6ª temporada).

The Simpsons – Fox (30ª temporada).

Siren – Freeform (2ª temporada).

So You Think You Can Dance – Fox (15ª temporada).

Splitting Up Together – ABC (2ª temporada).

Station 19 – ABC (2ª temporada).

Star – Fox (3ª temporada).

Superstore – NBC (4ª temporada).

Supergirl – The CW (4ª temporada).

Supernatural – The CW (14ª temporada).

Suits – USA Network (8ª temporada).

Survivor – CBS (37ª temporada).

S.W.A.T. – CBS (2ª temporada).

The Terror – AMC (2ª temporada).

Will & Grace – NBC (11ª temporada).

Young Sheldon – CBS (2ª temporada).

Younger – TV Land (6ª temporada).