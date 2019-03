Conversamos com Letícia Sabatella sobre cinema, política e Órfãos da Terra

View this post on Instagram

Quando eles querem acabar com a educação crítica e consciente nas escolas de ensino convencional, vem o povo que vive as consequências na pele de anos de repressão , de resistência e luta! Estou com o Povo Brasileiro! Com os Índios, os Negros, os Pobres, os Artistas, as mulheres, todos os Que resistem ao opressor sem oprimir ninguém. Um grito de dor cantado com Amor, Arte, Samba no pé, suor e muita coragem ! Viva o povo brasileiro! @EstaçãoPrimeiradeMangueira