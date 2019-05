Copo de Starbucks é visto em cena de ‘Game of Thrones’ e vira piada

Erro ou patrocínio: não importa. No último domingo (5), o 4º episódio da oitava (e última) temporada de “Game of Thrones” mexeu com a emoção dos fãs, mas também rendeu boas risadas com um item totalmente fora do contexto – e que virou meme, para variar.

Quem assistiu atentamente ao capítulo de ontem, viu que um copo de Starbucks estava em cima da mesa em que Daenerys (Emilia Clarke) estava sentada no jantar após a batalha contra o Rei da Noite, em que o Norte saiu vitorioso (saudades, Arya! <3).

Por mais que o café seja queridinho por muitos, não faz sentido ele fazer parte de uma história medieval. A título de curiosidade, a primeira rede da marca foi aberta em 1971 – e não na Idade Média, né?

Mesmo assim, se você está pensando que tudo isso não passa de uma montagem, é só conferir o episódio. A cena foi ao ar aos 15 minutos e 20 segundos do capítulo.

Então… tem um copo do Starbucks nesta cena? Não é montagem (em 15 min e 20 seg). #GameofThrones #TheLastoftheStarks pic.twitter.com/wWhKO8JLon — Gelo & Fogo (@gameofthronesbr) May 6, 2019

No Twitter, os internautas não perderam a oportunidade e criaram diversas piadas com a situação. Não tinha como não fazer né, HBO?

A piada do Starbucks se tornou real #GameofThrones pic.twitter.com/yomk0yAu8V — Caleu S. Oliveira (@CaleuOliveira) May 6, 2019

segunda-feira e eu to só o copo de starbucks esquecido na filmagem da cena de game of thrones https://t.co/heMYKm7WS0 — saldanha mas não a zoe (@ddsaldanha) May 6, 2019

Você sabia?

Winterfell é tão a frente de seu tempo que possui até um Starbucks#GameofThrones pic.twitter.com/jOsR6IEC2t — Aline (@OpsAllie) May 6, 2019

Aparentemente a Starbucks abriu uma filial em Winterfell. 😂 #gameofthrones pic.twitter.com/qTaSBj7r2a — Natasha Cassal (@NatyCV) May 6, 2019

É tanto fanservice nessa temporada de #GameofThrones que até o meme do copo de Starbucks da Daenerys colocaram. Parabéns HBO pic.twitter.com/CjSel4w33O — Miguel Stark 🐺⎊ (@omiguelstark) May 6, 2019

Fico feliz por Winterfell ter voltado à normalidade e que o negócio local não tenha sido afetado. #GameofThrones #Starbucks pic.twitter.com/BOkdptcLLT — _EU_ (@EuNaoSouUmRobot) May 6, 2019

Game of Thrones tá bem fraca na reta final. A única coisa realmente surpreendente é terem aberto uma loja Starbucks em Winterfell. pic.twitter.com/ypvY3A1QkC — Thiago Camargo (@thiagocamargo) May 6, 2019