Cordel Encantado: Açucena ressuscita com um beijo de Jesuíno

Na tentativa desesperada de não ter sua noite de núpcias com Timóteo (Bruno Gagliasso), Açucena (Bianca Bin) bebe uma poção dada por Úrsula (Débora Bloch). A ideia é que na hora H o vilão encontre a "esposa" como se ela estivesse morta. Antes de tentar fugir da cidade, a duquesa avisa a princesa que deixará o antídoto com o pai dela.

Horas depois, Timóteo encontra Açucena sem os sinais vitais e culpa a duquesa. Sempre esperta, Úrsula diz ao crápula que tem o antídoto mas que em troca dele quer o tesouro de Seráfia. O canalha entrega tudo à duquesa, que vai embora.

Enquanto isso, Jesuíno (Cauã Reymond) invade a fazenda sem ser visto e se desespera ao ver Açucena desacordada. Ele a resgata e a leva para a Vila da Cruz, achando que Miguézim (Matheus Nachtergaele) poderá ajudar a salvá-la.

Açucena acorda durante o próprio velório

Lá, a jovem toma o remédio, mas nada acontece e Úrsula acaba sendo presa por Petrus (Felipe Camargo) pouco após sua fuga. Porém, apaixonado pela duquesa, Herculano (Domingos Montagner) prepara uma emboscada para libertá-la. E quando consegue, leva Úrsula, junto com o tesouro de Seráfia, para seu acampamento, deixando Dona Cândida (Ilva Niño) decepcionada.

Na hora do “velório” de Açucena, Jesuíno pede para se despedir de sua amada e, ao beijá-la, a faz despertar. Radiante, o filho do rei do cangaço avisa a todos que seu grande amor voltou à vida.

Passados alguns dias, Miguézim entra em transe e faz uma profecia ao saber de um sonho ruim de Jesuíno. E alerta: teme pela volta de Timóteo.