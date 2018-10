Cozinheira é eliminada do ‘MasterChef Profissionais’ após ser elogiada

O ‘MasterChef Profisisonais‘ continua afunilando a cada semana. Com menos competidores, o nível da disputa vai subindo cada vez mais, já é aquela fase que todos são bons, mas alguém precisa sair. E foi bem isso que causou a eliminação de Roberta na noite de ontem (30).

A cozinheira foi muito bem na primeira prova, que consistia em entregar um serviço completo para jurados especializados. Roberta fez uma lagosta fantástica e conseguiu ser unanimidade entre os jurados, mas seu time foi parar na berlinda porque o outro time foi melhor na entrada e na sobremesa.

De volta à cozinha da Band, os quatro cozinheiros precisaram replicar um prato coreano do chef convidado Paulo Shin, chamado Dolsot Bibimbap. Pois é, todo mundo fez a mesma cara de interrogação ao ouvir esse nome pouco comum, mas se trata de um prato com arroz grudado no fundo.

Roberta se esforçou e entregou o prato, e o mesmo estava bom a ponto de ser elogiado por Paulo Shin. Mesmo com o parabéns do convidado, foi esse mesmo prato que causou a eliminação de Roberta, pois os jurados Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça julgaram que os outros estavam melhores. Dessa forma, a chef Roberta se despediu do reality culinário da Band.

Em entrevista à página da emissora, Roberta contou que seu arroz não grudou no fundo, mas o dono do prato original elogiou o produto final. “Cheguei entre os oito melhores, pra mim está maravilhoso”, declarou. Roberta ainda contou que prova de comida oriental é bem complicada, porque métodos usados em um país não são replicados em outro e por aí vai.