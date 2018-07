Criador de ‘A Casa de Papel’ lançará novas séries (no plural!) na Netflix

Se você amou “A Casa de Papel”, então esse é um momento para glorificar de pé. Álex Pina, o criador da série, acaba de fechar um contrato de exclusividade com a Netflix. E a empresa informou que o cara vai passar a assinar novas séries e outros projetos – sim, no plural! Ao contrário de sua série de maior sucesso, que foi exibida primeiro pela emissora espanhola Antena 3 e posteriormente distribuída globalmente pela Netflix, os novos conteúdos de Álex serão criados especialmente para o serviço de streaming.

A primeira etapa dessa parceria é a terceira parte de “A Casa de Papel”. A previsão é de que os episódios inéditos sejam lançados em 2019.

A Netflix também já anunciou um outro projeto assinado por Álex Pina. Ainda não se sabe se será uma série ou um filme, mas chama-se “Sky Rojo” e é um drama de ação com protagonista feminina.

“Estamos vivendo um momento em que as séries estão se tornando um dos mais relevantes fenômenos culturais da história. A possibilidade de alcançar os lugares mais remotos do planeta e construir um mundo onde conteúdos de todos os idiomas tenham acesso global é parte do sonho de milhares de mentes criativas de todas as partes”, declarou Álex, que foi pego de surpresa pelo tamanho do sucesso que “A Casa de Papel” fez ao redor do mundo. Trata-se da série em língua não-inglesa de maior audiência da Netflix até o momento.