“The Politician” é a mais nova aposta adolescente da Netflix e ela é assinada por ninguém menos do que Ryan Murphy, que é “o pai” de séries como “Glee”, “American Horror Story”, “American Crime Story” e “Pose”. Ele também criou “Popular”, série teen que foi ao ar entre 1999 e 2001 e que deixou muita gente com saudade.

Ninguém discorda que “Glee” é uma das maiores séries adolescentes de todos os tempos e isso coloca as expectativas sobre “The Politician” lá no alto. Na trama, Payton Hobart (Ben Platt) é um garoto da Califórnia que, desde os sete anos, acredita veementemente que será presidente dos Estados Unidos um dia. Mas, antes disso, ele precisa ralar na “carreira política” do ensino médio, batalhando para ser Presidente do Grêmio Estudantil.

Os planos “modestos” de Payton também incluem estudar em Harvard e, no colégio, ele tenta manter uma imagem impecável, cuidadosamente elaborada. Segundo a Netflix, a série é “uma comédia sombria e uma sátira astuta, que oferece um vislumbre raro do que é preciso para se fazer um político”.

Ben Platt, conhecido por “A Escolha Perfeita” 1 e 2, é o protagonista da série, mas é na lista de atrizes que o elenco se destaca. Nele temos Gwyneth Paltrow, a excelente Jessica Lange, estrela de “American Horror Story”, Lucy Boynton, atriz de “Bohemian Rhapsody” que tornou-se queridinha dos fashionistas, a ótima Bette Midler, que sempre habitará nossos corações por causa de “Abracadabra”, e January Jones, a Betty de “Mad Men”.

Que combo lindo, hein!

“The Politician” estreia no dia 27 de setembro e a Netflix acaba de divulgar suas primeiras imagens. Olha só:

–

–

–

–

–

–

–

–

–