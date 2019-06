Cristiane Rozeira, a autora dos três gols do Brasil na partida contra a Jamaica, está focadíssima na preparação para o jogo dessa quinta-feira (13) na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mesmo assim, a camisa 11 da nossa Seleção arranjou um tempinho para se declarar nesse Dia dos Namorados – e das Namoradas!

Cris e a namorada Ana estão juntas desde janeiro e não escondem o relacionamento de ninguém. Nas redes sociais elas estão sempre fazendo posts apaixonados.

Assumir-se homossexual ainda é um tabu para vários atletas brasileiros, como desabafou Diego Hypolito recentemente. Mesmo assim, Cristiane diz que a vivência dela é tranquila em relação a isso. “De vez em quando recebo uma gracinha ou outra no meu perfil ou no da minha namorada. Mas a gente sabe lidar muito bem. E ser lésbica no esporte nunca foi um empecilho no meu trabalho. Sempre teve muito respeito”, declarou ela ao site Be Rainbow.