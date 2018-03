Cynthia Nixon, a Miranda de “Sex and the City”, anunciou sua candidatura ao governo do estado de Nova York, pelo Partido Democrata. Desde agosto começaram a surgir rumores de que isso iria acontecer e Cynthia confirmou oficialmente a notícia nessa segunda-feira (19), através de um vídeo postado no Twitter.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

Nos Estados Unidos, as eleições desse ano acontecem em novembro e Cynthia irá disputar o cargo com o atual governador, Andrew Cuomo. Membro do Partido Republicano, ele governa Nova York desde 2011 e será difícil derrotá-lo nas urnas. Pesquisas apontam que Andrew tem 66% das intenções de voto, enquanto Cynthia tem 19% por enquanto.

Para além de ser uma atriz que alcançou considerável sucesso, Cynthia é assumidamente lésbica, o que representa um marco na história das eleições nos Estados Unidos. É muito difícil que um partido aposte numa figura como ela para lançar-se à candidatura do governo de um estado tão importante quanto o de Nova York. Lógico que isso, por si só, não garante que ela seja competente como administradora pública, mas a pluralidade de vozes no jogo político é sempre algo saudável – e muito necessário.