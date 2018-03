Daiana Garbin perdeu casamento de Serginho Groisman por vergonha

A jornalista Daiana Garbin sofreu com transtorno alimentar por 22 anos, e hoje fala abertamente sobre o assunto. Autora do livro “Fazendo as Pazes com o Corpo“, Daiana esteve no Altas Horas no último sábado (17) e falou sobre a doença com o apresentador Serginho Groisman e com a plateia.

Ela falou sobre a relação com o corpo desde criança, e que sempre sentiu-se inadequada e com vergonha de tudo. E pensava que, se emagrecesse, a vergonha iria passar. “A gente coloca na magreza o sucesso da felicidade. Quando você ficar magra você vai ser amada, você vai ter sucesso, você vai ser 100% feliz. Isso não é verdade.”

Para ilustrar o quanto o transtorno alimentar atrapalhou a vida, ela revelou para o apresentador do Altas Horas e revelou o real porquê de não ter comparecido com o marido, o também apresentador Tiago Leifert, no casamento de Serginho Groisman, que aconteceu em 2015.

“A gente mentiu, a gente disse que eu estava doente. A verdade é que eu fiquei em casa chorando porque eu não fui ao seu casamento de vergonha. Vergonha porque eu achei que eu não era magra o suficiente, vergonha porque eu achei que eu não tinha roupa para ir numa festa tão chique, com gente tão chique, com pessoas da televisão, com pessoas famosas”, abriu o coração.

Ela contou também que demorou para descobrir que tinha um transtorno alimentar não especificado. Que embora emagrecesse, continuava com a sensação de inadequação e vergonha. Só quando descobriu que o problema não estava no corpo, mas na mente, que Daiana conseguiu melhorar. “As vezes ninguém pensa da gente o que a gente pensa. Nós somos os nossos piores carrascos”, disse ela.