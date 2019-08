Dakota Johnson deu uma entrevista hilária sobre os dentes separados

De uma hora para a outra a atriz Dakota Johnson, que tinha os dentes da frente levemente separados – condição conhecida como diastema – apareceu com o sorriso sem nenhum espacinho, o que intrigou os fãs.

Em entrevista no programa de Jimmy Fallon, na noite de terça (6) ela falou sobre o assunto com muito bom humor, e deu as melhores respostas para esse mistério odontológico.

O apresentador mostrou para ela algumas manchetes que rolaram nos sites, dizendo que os fãs estavam “de coração partido” e que “a internet estava em choque” porque ela teria juntado os dentes separados. Depois de ironizar as manchetes – e de bater nos dentes de Jimmy Fallon para ver se são de verdade ou próteses! -, ela se explicou.

O que aconteceu é que ela usava um retentor, espécie de aparelho que fica por trás dos dentes, desde os 13 anos de idade. Depois de sofrer com dores no pescoço (sim, dores no pescoço podem ter a ver com seus dentes), o ortodontista dela sugeriu retirar o retentor. E, naturalmente, em poucas semanas, os dentes dela se juntaram.

Mas não pense que esse era um resultado que ela almejava. Rindo muito, ela explicou que também ficou muito triste com o que aconteceu com os dentes dela e, brincando, pediu privacidade. Explicou que agora tem problemas que antes não tinha: “agora a comida fica presa entre meus dentes. Antes ela passava direto!”, brincou.

Para finalizar, ela garantiu aos fãs que os dentes separadinhos irão voltar. Como? Usando um retentor para separá-los de novo! Afinal de contas, como ela mesma explicou, “a ortodontia está muito avançada hoje em dia”. E com marca registrada não se brinca, não é mesmo?

Assista à entrevista: