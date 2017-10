Primeiro lugar do Dança dos Famosos está bem distante dos outros

Terminada a repescagem do ‘Dança dos Famosos‘, as celebridades do reality show voltaram à competição no ‘Domingão do Faustão‘ num dos ritmos mais desafiadores de todas as temporadas, o foxtrote. Para julgar a galera nessa semifinal, uma seleção de especialistas entendidos no assunto (ou não) estava no palco do Faustão para analisar cada uma das apresentações. O júri artístico dessa vez foi formado por Paolla Oliveira (ganhadora do ‘Dança dos Famosos 2009’), a substituta oficial da Globo Ana Furtado e o jornalista televisivo Flávio Ricco. Já o júri técnico contou com a ilustre presença de Ana Botafogo e J.C. Violla.

Vamos conferir uma a uma as apresentações e alguns dos comentários dos jurados.

Isabella Santoni

“Tive que aprender a ser bem delicada e leve”, declarou Isabella Santoni assim que pisou no palco do Faustão. No vídeo do ensaio da semana, acompanhamos Isabella sofrendo pra entrar no ritmo mais suave depois de ter se soltado completamente no country de sua última apresentação.

Ao som de “I Was a Little Too Lonely” de Nat King Cole, Isabella esteve levinha numa apresentação de gala que envolveu uma pequena sedução e muitos passos de sapateado. Paolla Oliveira elogiou o bom humor da atriz e já entregou um dez na bandeja. Ana Botafogo fez referência ao comentário de Isabella sobre ela ter muita energia, e contou que para dançar foxtrote é necessário mesmo muita energia para dançar.

Rafael Zulu

A professora de Rafael Zulu revelou que teve trabalho para deixá-lo “menos soltinho”, transformá-lo num “príncipe”. “Depois de hoje, não quero nunca mais olhar pra esse sapato” contou Zulu sobre sua maravilhosa (só que não) experiência adquirida de sapateado.

Sua música foi “Something’s Gotta Give” de Sammy Davis e ficou bem notável sua dificuldade em ficar “certinho” o tempo todo. “Você está do lado de um príncipe, um príncipe malicioso!” elogiou Ana Furtado sobre a apresentação de Rafael. JC Violla parabenizou o sapateado, que foi a melhor parte da coreografia, e sugeriu para o ator não largar o sapato porque ele arrasou mesmo só tendo uma semana de treino.

Adriane Galisteu

Com medo de mais uma queda, Faustão até deu uma fugidinha para anunciar a vez de Adriane Galisteu no foxtrote. A loira contou que nunca havia dançado aquele ritmo, mas mesmo nos ensaios ela já estava sapateando com muita competência.

Foi só começar a tocar “Beyond the Sea” de Bobby Darin que Galisteu surgiu linda na nossa TV saltando, sapateando e completamente entrosada com seu professor. Depois de puxar um papo com Ana Botafogo sobre exame de próstata, Faustão permitiu que a jurada falasse sobre a apresentação. Foi aí que Ana listou a coreografia ousada e os passos delicados da competidora como motivos para uma nota alta.

Lucas Veloso

Vimos no vídeo de ensaio que Lucas Veloso estava louco pra tentar emplacar um beijo na coreografia, mas sua professora se manteve firme. Afinal, foxtrote é coisa séria!

A música foi “Are you havin’ any fun?” de Elvis Costello e Tony Bennet, e os dois fizeram uma apresentação bem focada no bom humor que fez a plateia aplaudir de pé. Lucas foi bastante exaltado por Flávio Ricco, que aproveitou o momento para elogiar até sua participação na novela ‘Velho Chico‘, e pelos jurados técnicos que aplaudiram sua habilidade nata na dança.

Em um dos momentos mais divertidos da noite, Faustão questionou Ana Furtado sobre o que ela achava da fama de ser substituta de apresentadores. A apresentadora disse que ama apresentar, e que se sente honrada de substituir qualquer apresentador quando lhe pedem. É por esses momento que amamos o ‘Domingão do Faustão’.

Mariana Xavier

“Tô tentando fazer a elegante”, justificou Mariana Xavier quando Faustão perguntou se ela manjava tudo de foxtrote. A atriz teve dificuldade de manter a seriedade do ritmo porque a todo momento baixava um espírito que a fazia dançar um axézão (literalmente, ela foi até o chão várias vezes no ensaio).

“Don’t Look at me that Way” de Jeri Southern foi a canção escolhida para Mariana mostrar que o intensivão de foxtrote e sapateado valeu muito a pena para participar do ‘Dança dos Famosos’. Paolla Oliveira, sua colega da novela ‘A Força do Querer‘ achou a coreografia brilhante e deu um dez. “Não achei espetacular a coreografia, mas achei os dois dançando bonito” comentou J.C. Violla, dando uma nota elevada.

Resultado Final

Nessa etapa, os famosos foram divididos em dois grupos que se apresentarão em semanas diferentes. O que vale não é a mais a média das notas, e sim a soma delas (dos jurados, plateia e público). Seguindo esses critérios, Lucas Veloso ficou em primeiro lugar (69,6 pontos) seguido por Adriane Galisteu (69) e Mariana Xavier (68,6). As duas últimas posições no ranking foram ocupadas por Rafael Zulu (68,4) e Isabella Santoni (68,3), que precisarão torcer para que as quatro duplas do próximo domingo não os ultrapassem. Será que eles dão essa sorte ou o pessoal virá com sangue nos olhos para mais uma rodada de foxtrote?