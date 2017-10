Nicolas Prattes beija professora em dia de eliminação no ‘Dança’

Com uma hora a menos, Faustão iniciou seu programa já relembrando os grandes momentos da semana anterior, como a apresentação das mulheres no country e sua queda em rede nacional. Essa foi a primeira etapa masculina com eliminação na ‘Dança dos Famosos‘, e as duplas com piores médias das últimas semanas acabaram rodando direto para a repescagem.

O júri artístico da semana foi formado por Marcelo Serrado, Simone da dupla Simone e Simaria, e o jornalista Mario Sérgio Cortella, já o júri técnico ficou com a presença de Regina Calil e Pavel Kazarian. Vamos conferir como foram as apresentações, uma a uma, e ver quem se deu bem.

Joaquim Lopes

Joaquim Lopes já chegou emocionando com uma mensagem linda para todos os professores de sua vida. Durante o vídeo da semana com os ensaios, Joca dançou de menos e mostrou suas habilidades culinárias para sua instrutora, e logo o vídeo foi cortado para que víssemos os dois performando “Papa Loved Mama” de Garth Brooks. Marcelo Serrado lembrou que não era jurado técnico então não poderia criticar alguns pequenos errinhos, mas entregou um dez por causa da presença de Joca. Pavel Kazarian criticou alguns pontos da coreografia e foi um pouco mais severo (mas não tanto), dando 9,7.

Lucas Veloso

Faustão perguntou à professora se Lucas Veloso estava muito à vontade, e sua instrutora contou que eles têm muita química, mas que é só ensaiar um monte para essa química não atrapalhar a coisa. Pudemos provar isso quando tocou “That’s What Your Love Does to Me” de The Forester Sisters, porque Lucas incorporou o verdadeiro cowboy no palco e levou a plateia ao delírio com um beijo no meio da coreografia. Mário Sérgio Cortella e Faustão debateram um pouco sobre linguagem culta logo após a apresentação (sério!), e aí deu um dez para Lucas. “Às vezes você antecipa muito a coreografia, e isso tira um pouco da surpresa”, apontou Pavel (que surpreendeu como um dos poucos jurados que realmente não passa a mão na cabeça de todo mundo).

Rafael Zulu

Recebido aos urros da plateia, Rafael Zulu se mostrou bem focado em ir para as cabeças do campeonato. Ao som de “Suds in the Bucket” de Sara Evans, o ator fez tudo o que esperávamos de uma coreografia country: saltinhos, passos combinados, retirada de chapéu e rodopiada na parceira. Simone criticou o adereço que vinha atrapalhando todos os famosos até aquele momento, o chapéu. Regina Calil aproveitou seu momento de dar a nota para agradecer Faustão pela função social do ‘Dança dos Famosos’, que vem tirando as pessoas de casa e levando para a dança.

Nicolas Prattes

Durante os ensaios semanais, a professora de Nicolas Prattes anunciou que apostariam em algo que ainda não havia rolado no programa entre eles. Sim, estamos falando de sensualidade! Assim que começou a tocar “I ain’t no quitter” de Shania Twain os dois exibiram passos ousados e transbordando de sex appeal, Nicolas até deu uma xavecada em Simaria no meio da coreografia! Para finalizar daquele jeito, os dois deram um baita beijo que levantou a plateia da cadeira. “Eu achei que o Nicolas estava me cantando aqui” brincou Simone antes de dar um dez para a dupla.

Thiago Pereira

Durante os ensaios de Thiago Pereira, Faustão invadiu para mandar um recado da jurada Maria Pia e ele não esquecer como deveria melhorar. Mesmo com uma coreografia simples, Thiago emocionou os jurados e conseguiu notas bem altas (se compararmos com o que ele conseguiu em outros ritmos). Mário Sérgio Cortella até entregou um dez só por causa da alegria do nadador!

Raul Gazolla

Raul Gazolla e sua professora brincaram bastante no ensaio, mas levaram bastante a sério quando precisaram dançar “Summertime Blues” de Alan Jackson na frente da plateia do ‘Domingão do Faustão‘. “Raul estava tão livre que merece um 10”, declarou Mário Sérgio Cortella. Simone elogiou a coreografia e a alegria do ator de ‘A Força do Querer‘, assim como Marcelo Serrado.

Eliminados

A revelação dos famosos que iriam para a semifinal foi aflitiva para os envolvidos. Lucas Veloso ficou em primeiro lugar absoluto (49,5 pontos) e Nicolas Prattes em segundo lugar (49) depois de uma arrancada. Raul Gazolla (48,6) e Thiago Pereira (48,1) ficaram em quinto e sexto lugar, respectivamente, sendo enviados para a repescagem. Mas e a terceira vaga, ficou com quem?

Rafael Zulu e Joaquim Lopes ficaram empatados no terceiro lugar com o mesmo número de pontos (48,9), e Faustão criou uma tensão para revelar qual deles iria para a semifinal e qual rumaria para a repescagem. Depois de uns segundos de tensão, o apresentador contou logo que os dois iriam para a semifinal e aí foi aquela festa.