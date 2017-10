Jurada do ‘Dança dos Famosos’ deu um fora sem querer no programa

Cá estamos nós para mais uma semana de ‘Dança dos Famosos‘, a maior competição de celebridades que rola no ‘Domingão do Faustão‘. Na semana anterior, as mulheres se apresentaram no ritmo do rock e teve gente até famosa subindo na mesa dos jurados tentando conseguir pontos valiosos na disputa (spoiler: ela conseguiu!). No programa deste domingo (1), foi a vez dos homens se jogarem nos clássicos do rock nacional.

Como sempre, Faustão reuniu um dream-team de jurados contendo artistas famosos e também antigos participantes do ‘Dança’. O júri artístico foi composto por Maria Fernanda Cândido, André Marques e Wolf Maya, enquanto o técnico teve a presença de Maria Pia Finochio e Alselmo Zolla. Vamos conferir uma a uma as apresentações, além dos detalhes de um momento de climão bem divertido envolvendo a jurada Maria Pia?

Lucas Veloso

A coreógrafa entregou durante os ensaios que Lucas Veloso foi o responsável por ter enfiado um beijo na apresentação anterior, mas ele nem ligou muito para isso e foi mostrar sua habilidade dançando “Homem Primata” do Titãs. Mesmo com uma coreografia bem óbvia que imitava cada trecho da música (quando falava de primata, ele e a coreógrafa imitavam um gorila), a dupla foi aplaudida em pé pelo público. Em notas os dois não pecaram: “Ficou muito clara a letra”, elogiou André Marques antes de dar um dez.

Joaquim Lopes

Nos ensaios da semana de Joaquim Lopes o assunto principal só poderia ser esse: pegada. Até para combinar com o apresentador (e galanteador), a produção do programa o colocou para dançar “Loira Gelada” do RPM! Joca mandou muito bem, revisitando todos os passos tradicionais do rock e ainda inserindo a sua tão famosa pegada. “Você foi bom de pegada mesmo, heim”, elogiou o coreógrafo Anselmo Zolla ao lhe dar um 9,9. A jurada Maria Pia também se encantou com o apresentador do ‘Video Show‘, mas não deu nota 10 porque ela estava guardando isso para mais pra frente.

Thiago Pereira

O nadador estava bem mais empolgado para se apresentar no rock do que quando precisou dançar o funk em sua última participação (talvez devido à sua dificuldade no quadradinho). Após sofrer muito nos ensaios tentando pular sua professora, Thiago Pereira deu um show de interpretação em “Será” do Legião Urbana. “Rock & Roll é atitude”, apontou Wolf Maya elogiando a presença de palco do famoso. Já Anselmo Zolla comentou que ele poderia ter refinado um pouquinho mais a coreografia. Não é sempre que se acerta, né.

Raul Gazolla

O ator de ‘A Força do Querer‘ estava bem estimulado no ensaio semanal porque arrasou no funk e teve até um outro participante (Nicolas Prattes) que fez o mesmo passo final que ele performou, mas sem o mesmo resultado. Agora já devidamente trajado para o rock nacional, Raul Gazolla se soltou dançando “Inútil” do Ultraje a Rigor. Todos do júri artístico elogiaram a disposição do ator sessentão, e os especialistas em dança garantiram notas elevadas para ele.

Nicolas Prattes

O ator novinho se dedicou muito nos ensaios da semana e estava super-concentrado dançando “Até Quando Esperar”, do grupo Plebe Rude. A cada passo mais ousado, a platéia dava algum urro e estimulava Nicolas Prattes a seguir cada vez mais forte.”Você executou os movimento com muita precisão”, julgou Maria Fernanda Cândida. Já Wolf Maya ordenou que ele nunca mais pare de dançar, pois tem talento pra isso.

Em um momento de climão bem divertido, a jurada Maria Pia elogiou a produção do Faustão por ter colocado somente músicas brasileiras nessa rodada. “Chega de músicas americanas!” militou a especialista, sob aplausos da platéia. Acontece que a seleção de músicas brasileiras não foi um “protesto” contra os estrangeirismos, e sim apenas uma escolha para a rodada masculina, afinal quando as mulheres se apresentaram a playlist de rock era toda americana.

Rafael Zulu

A última apresentação do dia no ‘Dança’ foi uma das melhores. Rafael Zulu mostrou uma sintonia perfeita com sua professora ao som de “Música Urbana” do Capital Inicial. Tanto que até os outros competidores quebraram o protocolo e o aplaudiram de pé! Wolf Maya elogiou a coreografia aeróbica cheia de acrobacias, mas criticou não ter tantos passos que ele reconheça. Maria Pia deu a sua esperada nota 10, e a platéia aplaudiu de pé… a nota da jurada!

O placar final ficou muito próximo do que já vimos em outras semanas. Lucas Veloso se mantém em primeiro com 39,6 pontos, Joaquim Lopes em segundo (39,3) e Rafael Zulu fecha o pódio em terceiro (39,2). O quarto lugar está com Nicolas Prattes (39,1), o quinto com Raul Gazolla (38,9) e o último Thiago Pereira (38,5). Na semana seguinte as mulheres vão se apresentar no ritmo country e logo logo já teremos a primeira eliminação do reality. Quem vai rodar?