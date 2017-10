Galisteu tomba Faustão no dia da eliminação no Dança dos Famosos

Depois de um ‘Ding Dong‘ repleto com atrações fenomenais e internacionais, Faustão anunciou com muita pompa essa nova etapa do ‘Dança dos Famosos‘. Com o tema country, essa seria a primeira vez nesta temporada que veríamos participantes sendo eliminados.

Para um dia tão especial, nada como convidados especiais. O júri artístico foi composto por Luan Santana, Thaila Ayala e a escritora Thalita Rebouças, já a parte técnica teve Claudia Motta e Marcelo Misailidis nas cadeiras. Vamos conferir cada uma das apresentações:

Maria Joana

A atriz chegou ao palco já tentando tocar o berrante para mostrar que estava muito pronta para arrasar no country. Mesmo seu professor de dança errando o nome dela ao vivo, Maria Joana não se deixou abalar quando “Caí no Laço” de Gian e Giovani começou a tocar. Após muitos rodopios e saltos, Maria Joana teve unanimidade de 10 e foi elogiadíssima por Luan Santana e Thaila Ayala. A atriz-jurada inclusive que aproveitou para divulgar sua participação no filme do ‘Pica Pau’ (nada como colocar uma autopromoção, né?).

Mariana Xavier

Mariana Xavier sofreu um pouco nos ensaios semanais, principalmente com passos mais aéreos de seu professor, mas estava muito linda ao som de “Peão Apaixonado” de Rio Negro e Solimões. “Felicidade foi o que a gente viu na coreografia”, julgou Luan Santana dando um dez para Mariana Xavier. Já Claudia Motta foi exigente quando descontou um décimo por uma diferença de tempo na dança.

Cris Vianna

Faustão pegou o público de surpresa ao anunciar que Cris Vianna iria trocar de professor, e pairou o medo da mudança afetar seu desempenho. Felizmente isso não aconteceu (pelo menos não de cara), pois ela se mexeu muito no clássico “Mexe que é Bom” de Zezé di Camargo & Luciano. Thalita Rebouças se empolgou muito na hora de avaliar e mandou aquele dez para a apresentação. Claudia Motta, indo contra as notas perfeitas do júri artístico, fez algumas críticas pontuais à performance.

Adriane Galisteu

Sem nem papear com Galisteu, Faustão foi logo para o vídeo do ensaio semanal. Nele, a loira sofreu com a pressão já pensando que a eliminação estaria próxima. Logo no começo da dança, Adriane Galisteu emendou dois giros no próprio eixo para a música “Na aba do meu chapéu” de Chitãozinho & Xororó, finalizando com giros no chão. Resultado? Foi ovacionada pela plateia. “Ela usa muito o carisma e a simpatia”, analisou Marcelo Misailidis da coreografia nota 10 da loira. Galisteu ficou tão extasiada com a nota que pulou no pescoço de Faustão, derrubando o apresentador! Ô lôco, bicho!

Isabella Santoni

Sem muito papo (o programa estava corrido por causa dos ~imprevistos~), Faustão logo colocou Isabella Santoni com seu professor dançando “Eu me amarrei” do Daniel. Enquanto Luan Santana teve dificuldade de dar sua nota porque ainda estava rindo da queda do Faustão, Thalita Rebouças garantiu mais um 10 para a atriz. Incusive ficamos com a impressão que essa era a única nota que ela sabia dar para os competidores.

As Eliminadas

Segundo as regras do programa, as três melhores duplas de acordo com as médias até agora prosseguem para a próxima fase enquanto as restantes vão para a repescagem. Baby do Brasil, por ter se machucado, foi automaticamente para essa área da nova chance, e agora ela será acompanhada pelas eliminadas Cris Vianna e Adriane Galisteu.

Continuam na competição sem maiores problemas Isabella Santoni (que ficou em primeiro), Maria Joana (segundo lugar) e Mariana Xavier (terceiro lugar). Na próxima semana, os homens vão ao palco para fugir do ingresso triplo para o trem da repescagem. Vamos torcer para ninguém mais pular no pescoço do Faustão.