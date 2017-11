Por um décimo, participante é eliminado do ‘Dança dos Famosos’

A nova etapa das semifinais da ‘Dança dos Famosos‘ passou pegando fogo em ritmo latino, pois os concorrentes restantes saíram totalmente da zona de conforto para apresentar uma coreografia de paso double. Vale lembrar que as notas, segundo as regras, são somadas às da apresentação do programa anterior (e que eliminou Mariana Xavier) até o final dessa etapa. O júri artístico desta semana contou com Ingrid Guimarães, Marcello Melo Jr e Tânia Mara, enquanto a parte técnica da crítica foi formada por Inês Bogéa e Ciro Barcelos. Confira como foram as apresentações e, claro, quem acabou saindo esta semana por uma diferença mínima de pontos.

Maria Joana

Com a presença de seu professor fantasiado de toureiro, Maria Joana sofreu bastante nos ensaios com o paso double. Os dois até receberam a visita de uma professora extra para ver se o negócio pegava no tranco. “Eu tô chocada com seu borogodó”, declarou Ingrid Guimarães logo após fazer uma propaganda de seu novo filme. O jurado Ciro Barcelos elogiou o sangue no olho que Maria Joana teve durante a dança inteira.

Lucas Veloso

Faustão perguntou como a professora convenceu o Lucas Veloso a incorporar um toureiro, e ela respondeu sem pestanejar: “disse para o Lucas que eu era o touro”. Acredite, foi o bastante para o humorista agir como um toureiro. A apresentação de Lucas foi cheia de caricaturas de passos latidos e muitas caretas desnecessárias, mas isso não afetou sua nota. Marcelo Mello avisou que era uma dança difícil de avaliar, mas deu um belo 10. Ciro, por outro lado, criticou um pouco a falta de “swing”.

Adriane Galisteu

“Quanto mais bravo o touro é, mais interessante essa dança fica”, filosofou Adriane Galisteu durante os duros ensaios da semana com seu professor. No palco ela teve a chance de mostrar como se doma esse touro em uma das mais belas apresentações já feitas pela loira nessa competição, com direito até a uma troca de roupa no meio da música! “Achei intenso, achei incrível”, declarou Ingrid Guimarães. Os jurados técnicos também deram boas notas para a apresentação de Galisteu.

Nicolas Prattes

Assim que Faustão ficou sabendo que rolou uma tretinha básica entre Nicolas Prattes e sua professora, Faustão já mandou entrar no ar o VT do ensaio da semana para conferir. Em vez de uma discussão, o que presenciamos foi Nicolas suando muito para conseguir acompanhar esse passo tão difícil. A coreografia foi impressionante, parecia um jogo de sedução misturado a um duelo. Inês Bogéa elogiou a relação entre Nicolas e sua professora, garantindo uma nota bem interessante.

Cris Vianna

Cris Vianna confessou que estava se sentindo confortável com o ritmo, e sua performance de paso double mostrou muita elegância e intimidade. Coberta por um poncho, a atriz mostrou uma sincronia ótima com seu parceiro e não perdeu o ritmo nem quando a música foi ficando mais lentinha. Ingrid Guimarães elogiou o olhar que Cris deu quando passou pela mesa dos jurados, já Tânia Mara ambicionou o corpo sexy da atriz. Ciro comentou que a mão espanhola é um gestual difícil de imitar, mas que a Cris havia conseguido fazer direitinho.

Joaquim Lopes

Joaquim Lopes foi a última apresentação do dia, e teve a difícil tarefa de se apresentar depois da elogiadíssima Cris Vianna. Mas não sem antes um momento bem engraçado: Maria Joana invadiu o ensaio semanal de Joaquim para atrapalhar o concorrente. O bom humor foi mantido na coreografia, pois o toureiro Joaquim precisou domar o touro (que era sua parceira) e tudo isso casando com o ritmo da música. Os jurados ficaram em dúvida se elogiavam mais sua performance ou se o bigodinho de latin lover.

A eliminação da semana

Rolou um empate no topo do pódio! Lucas Veloso e Maria Joana (138,5 pontos) dividiram o primeiro lugar, seguidos por Nicolas Prattes (137,8), Adriane Galisteu (136,6) e Cris Vianna (136,5). A menor nota do dia foi a de Joaquim Lopes (136,4, apenas um décimo abaixo da Cris), que se despediu da competição pertinho da final. Na próxima semana será a última etapa da semifinal e com uma mudança: duas duplas serão eliminadas.